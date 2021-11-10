Как подсчитали аналитики КЦ «Петербургская недвижимость», с начала 2021 года в коттеджных поселках под Петербургом и в Ленинградской области продали свыше 9,1 тысячи домов, таунхаусов и земельных участков. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, и почти вдвое превышает показатели 2019 года.

На рост рынка загородной недвижимости повлияла пандемия — в течение полутора лет уровень сделок ежеквартально составляет не менее 3 тысяч лотов, что является максимумом за всю историю наблюдений. Эксперты прогнозируют новый рекорд по итогам 2021 года.

Стоимость участков под индивидуальное жилищное строительство во Всеволожском районе с начала года выросла на 13%, в Ломоносовском — на 26,5%. При этом готовые загородные дома продолжают находиться в дефиците — стоимость таких лотов с начала года поднялась на 22-32%. Средний бюджет сделки с коттеджем класса «эконом» на сегодняшний день составляет 5,9 миллиона рублей, комфорт-класса — 12,3 миллиона.

Петербуржцы стали чаще покупать участки в ближайшем пригороде — 61% всех сделок приходится на 20-километровую зону от КАД, 24% — на расстоянии от 21 до 40 километров. Возможен рост популярности покупки загородного жилья на расстоянии 50-100 километров от города — постоянное проживание в таких поселках делает приемлемым развитие сервисов доставки.

Напомним, в этом году спрос на землю в Петербурге вырос в четыре раза. Только во втором квартале 2021-го под жилищное строительство в Петербурге приобрели 67,72 гектара земли. Средняя стоимость загородной недвижимости в России за год выросла на 18% и превысила 7 миллионов рублей. В числе причин — повышенный спрос и сокращение объема предложений.