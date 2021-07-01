Спрос на землю в Петербурге вырос в четыре раза

По итогам второго квартала объём сделок с землёй под строительство жилья составил 67,72 га, а общая сумма сделок – более 23 млрд рублей. Во втором квартале 2020 года застройщики купили в 4 раза меньше участков – 13,46 га, а за аналогичный период 2019 года – в 13 раз меньше (5,1 га). По итогам 2020 года совокупный объём приобретений на земельном рынке составил 312,38 га. Таким образом, только за первое полугодие 2021 года застройщики уже приобрели 82% от общего объёма за весь прошлый год, сообщают аналитики.

В компании отметили, что спрос на землю в Петербурге растет второй год подряд, а на квартиры остается стабильно высоким. На фоне дефицита земли и роста цен продаж, увеличился спрос на участки за КАД.

В сообщении обратили внимание, что практически все проекты с разрешением на строительство выкуплены и «готового продукта» практически не осталось. Поэтому компании начали рассматривать покупку участков без документации, которые требуют более длительного аудита и времени на подготовку, что может привести к замедлению динамики сделок.