Петербург вошел в топ-5 городов по доступности аренды жилья

В Петербурге аренда жилья доступна 59,6% семей, что ставит город на четвертую строчку рейтинга. Аналитики считают, что это связано с увеличением строительства жилой невидимости последних лет, а также с хорошим уровнем зарплат. Несмотря на схожие условия, Москва занимает десятую строчку, а Московская область — 41-е. Это связано с высокими ставками на недвижимость.

Лидером по доступности аренды в рейтинге стал Ямало-Ненецкий автономный округ (72,6%). На втором и третьем местах расположились Чукотка (67,3%) и Магаданская область (63,3%). Также в списке лидеров замечены Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Кемеровская область, Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Ленинградская области.

Напомним, снять квартиру в Петербурге в 2021 году стало дороже, чем до начала пандемии. Арендные ставки в среднем выросли на 5 тысяч рублей. Также средняя доходность квартиры в Петербурге составляет 4,4%. Если сдавать ее в аренду, жилплощадь сможет окупиться почти за 23 года.