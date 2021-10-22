Говорят, цены на жилье в Петербурге упали впервые с 2008. Надолго? Срочно покупаем квартиру? Отвечают застройщики и аналитики

В середине октября ряд городских изданий сообщил о том, что цены на новое жилье в Петербурге и области начали снижаться. Редакция «Собака.ru» узнала у застройщиков и аналитиков — как сейчас живет рынок недвижимости, и стоит ли ждать в ближайшее время падения стоимости квартир и домов.
Устойчивый рост цен на рынке петербургского жилья сменился незначительным снижением. Такие сообщения появились в городских СМИ со ссылкой на данные сервиса DataFlat.ru. Так в сентябре квадратный метр жилой петербургской недвижимости в среднем стоил на 1,8% дешевле, чем в августе. В области, по тем же данным, снижение цены оказалось чуть меньше — «квадрат» подешевел на 1,5%. Отмечалось, что до этого цены росли на протяжении 13 лет.
Ни сам сервис DataFlat.ru, ни его руководитель Александр Пынин на запросы редакции не ответили. Впрочем, некоторые другие эксперты, к которым обратилась «Собака.ru», также сообщили о незначительном снижении цен на жилье в Петербургском регионе. «Действительно, в августе-сентябре на рынке новостроек Петербурга мы наблюдали очень небольшой «отскок» средней цены», — подтвердила исполнительный директор Российской гильдии управляющих и девелоперов Елена Бодрова, оговорившись при этом, что вряд ли речь идет об устойчивой тенденции. «Цена упала в очень коротком моменте и крайне незначительно», — добавила она.
Отдельные примеры снижения цен заметили и в агентстве «ПИА Недвижимость», однако там также не видят признаков «перелома» на рынке жилья. «В определенных локациях и жилых комплексах, в отдельных сегментах рынка действительно есть снижение цены, — поясняет Максим Ельцов, генеральный директор агентства, — но оно локально. Где цены просели или немного притормозились? Это точно Ленинградская область. Мы можем констатировать, что по ряду объектов как на первичном, так и вторичном рынке цены немного снизились. В остальных сегментах: бизнес, комфорт, комфорт плюс, снижения пока не наблюдаем. То, что цены приостановили рост — это факт».
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«Скорее всего, это просто какая-то погрешность»
Подавляющее большинство экспертов вообще не заметили какого-то снижения цен. «Ситуация на рынке недвижимости в Петербурге отражает общероссийские тенденции: спрос на покупку жилья постепенно замедляется, при этом цены на текущий момент демонстрируют рост, — отмечает Дмитрий Алексеев, руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость», — по итогам III квартала квадратный метр в новостройках Петербурга стоил в среднем 160 173 руб., что на 27% выше аналогичных показателей прошлого года и на 1% — средней цены в предыдущем квартале».
Аналогичную информацию сообщили редакции и в компаниях-застройщиках. «По нашим данным, рост цен на жилье продолжается, он не останавливался, и мы не видим причин для его остановки, скорее наоборот», — рассказывает Елена Бурилова, директор по PR и маркетингу компании «Евроинвест Девелопмент».
«Определенное снижение цен могло произойти на отдельных сегментах недвижимости, — отметил Петр Кузнецов, руководитель департамента продаж компании «Балтийская коммерция». — Возможно, это касается эконом-класса [...] Мы специализируемся на строительстве домов бизнес-класса в центральных районах Петербурга, и в нашем сегменте на данный момент о снижении цен пока говорить не приходится. В октябре мы увидели некоторое снижение активности покупателей. Но это можно охарактеризовать скорее как нормализацию рынка после ажиотажного спроса последних месяцев».
Сходная ситуация наблюдается и в секторе загородного малоэтажного строительства, который получил существенный импульс к развитию во время пандемии, поскольку многие задумались о переезде из города в собственные дома. «Скорее всего, [данные о снижении цены] — это просто какая-то погрешность. Смотреть надо как минимум за интервалами в несколько месяцев. В последнее время цены достаточно сильно росли, и я не отмечаю никаких событий, которые могли бы привести к их снижению» — рассказал коммерческий директор направления Негород компании ФАКТ. Алексей Баринов, отметив, что даже если бы снижение цен реально где-то фиксировалось, то говорить о том, что это произошло впервые за 13 лет — некорректно. «Когда цены резко выросли на волне санкций в 2014 году, потом все же была коррекция в середине 2015 года», — объяснил он.
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«Земель в Петербурге не хватает»
Практически все опрошенные эксперты, вне зависимости от того, фиксировали они снижение цен в начале осени или нет, отмечают рост себестоимости строительства. Его причины: общий уровень инфляции, подорожание стройматериалов и дефицит рабочих рук в отрасли.
Есть и другие факторы, которые не способствуют тому, чтобы квартиры в петербургских новостройках стали дешевле. «Почти все застройщики уже перешли на проектное финансирование и работают по счетам-эскроу, то есть в цене заложена стоимость кредитных денег, — отмечает Елена Бодрова из Российской гильдии управляющих и девелоперов, – [еще один] важный фактор – это жесткая политика городских властей в части формирования нагрузки на застройщиков по строительству социальной инфраструктуры – детские сады, школы, дороги – их стоимость тоже учитывается в конечной цене».
Традиционной сложностью для рынка недвижимости в Петербург и области остается также дефицит земель. «Земель в Петербурге не хватает, – объясняет Александр Минаков, владелец агентства «Минаков недвижимость», – раньше фактически в полях можно было получить участок и застраивать его, что несколько проще. Сейчас приходится редевелопить, то есть перестраивать уже имеющиеся территории заводов и тому подобных объектов».
Впрочем, у роста цен также есть свои ограничения. Прежде всего, постепенно проходит покупательский бум, вызванный запуском программы субсидируемой ипотеки. Новые условия льготных кредитов уже не так привлекают потенциальных заемщиков. «Многие уже приобрели жилье в прошлом году на фоне конъюнктурных колебаний, поэтому сегодня ажиотажный спрос уже отчасти исчерпан. Так, по данным «Авито Недвижимости», в III квартале этого года спрос на новые квартиры в Петербурге уменьшился на 44% в сравнении с прошлым. Еще одна причина — сокращение кредитного лимита до 3 млн рублей в обновленной программе льготной ипотеки, что также несколько снизило интерес к покупке первичного жилья», – рассказывает Дмитрий Алексеев.
ALEXANDER V EVSTAFYEV / Shutterstock
«Большинство предпочтет точечные скидки»
Тем не менее факторы, которые подталкивают цены вверх, пока преобладают, считают эксперты. Поэтому ждать, что заветные квадратные метры подешевеют – не стоит. «Застройщики в ближайшее время точно не будут массово снижать цены. Большинство компаний предпочтут точечные скидки, запустят собственные программы субсидирования ставок, предложат преференции в виде программ «квартира в зачет» и моментального Трейд-Ин», – считает руководитель «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов.
«Объем предложения новостроек снижается, и можно говорить о том, что в перспективе это продолжится, – добавляет Елена Бурилова из «Евроинвест Девелопмент». – К тому же Москва и Петербург – города, куда люди активно переезжают из регионов как временно (например, студенты), так и на постоянное место жительства. И многие из них делают выбор в сторону покупки собственного жилья – пусть даже в ипотеку. Поэтому с нашей точки зрения цены в принципе не могут падать и практически наверняка продолжат рост».
Особенно заметен дефицит предложения на рынке жилья премиум и бизнес-класса, где речь всегда идет об индивидуальных проектах. Поэтому компании, работающие в этом секторе, также не ожидают серьезных изменений. «Крайне низкий объем предложения в центральных районах Петербурга не позволит ценам снизится в обозримой перспективе. Все сложнее становится найти подходящую квартиру в престижной локации. В качественных проектах квартиры разбирают уже на этапе "котлована"».
А вот Алексей Баринов, возглавляющий направление Негород компании ФАКТ. не исключает, что цена на жилье в регионе все же может скорректироваться, однако ждать этого в самое ближайшее время не стоит. «Рост цен на жилье за 2020 год был больше 20% и продолжился в этом году, – сказал он, – я предполагаю, что доходы населения с такой скоростью не растут, как растут цены. Откат некоторый должен быть, но мое мнение, что он пока не случился. Я думаю, что это будет середина следующего года».
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