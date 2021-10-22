Говорят, цены на жилье в Петербурге упали впервые с 2008. Надолго? Срочно покупаем квартиру? Отвечают застройщики и аналитики

Устойчивый рост цен на рынке петербургского жилья сменился незначительным снижением. Такие сообщения появились в городских СМИ со ссылкой на данные сервиса DataFlat.ru. Так в сентябре квадратный метр жилой петербургской недвижимости в среднем стоил на 1,8% дешевле, чем в августе. В области, по тем же данным, снижение цены оказалось чуть меньше — «квадрат» подешевел на 1,5%. Отмечалось, что до этого цены росли на протяжении 13 лет.

Ни сам сервис DataFlat.ru, ни его руководитель Александр Пынин на запросы редакции не ответили. Впрочем, некоторые другие эксперты, к которым обратилась «Собака.ru», также сообщили о незначительном снижении цен на жилье в Петербургском регионе. «Действительно, в августе-сентябре на рынке новостроек Петербурга мы наблюдали очень небольшой «отскок» средней цены», — подтвердила исполнительный директор Российской гильдии управляющих и девелоперов Елена Бодрова, оговорившись при этом, что вряд ли речь идет об устойчивой тенденции. «Цена упала в очень коротком моменте и крайне незначительно», — добавила она.

«В августе-сентябре на рынке новостроек Петербурга мы наблюдали очень небольшой «отскок» средней цены»

Отдельные примеры снижения цен заметили и в агентстве «ПИА Недвижимость», однако там также не видят признаков «перелома» на рынке жилья. «В определенных локациях и жилых комплексах, в отдельных сегментах рынка действительно есть снижение цены, — поясняет Максим Ельцов, генеральный директор агентства, — но оно локально. Где цены просели или немного притормозились? Это точно Ленинградская область. Мы можем констатировать, что по ряду объектов как на первичном, так и вторичном рынке цены немного снизились. В остальных сегментах: бизнес, комфорт, комфорт плюс, снижения пока не наблюдаем. То, что цены приостановили рост — это факт».