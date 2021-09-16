Эксперты: спрос на апартаменты в Петербурге вырос и достиг максимума за историю рынка

Эксперты из международной консалтинговой компании Colliers называют это максимальным полугодовым значением за всю историю рынка. Подавляющее большинство таких покупок (93%) сформировали сервисные апартаменты. По мнению экспертов, апартаменты стали хорошей альтернативой классической сдаче жилья в аренду, обеспечивая инвестору более высокий уровень доходности при минимальном вовлечении в процесс (8–10% против 4–5% годовых, без учета роста стоимости самого актива).

Средняя стоимость одного квадратного метра городских апартаментов с начала этого года превысила отметку 200 тысяч рублей, что на 26% выше результатов первого полугодия 2020 года. Апарт-комплексы 2021 года отличаются большей камерностью и находятся в центральных локациях. Зонами концентрации предложения остаются Московский (34%), Невский (20%) и Выборгский (14%) районы Петербурга, добавили в компании.

Снять квартиру в Петербурге в 2021 году стало дороже, чем до начала пандемии. Арендные ставки в среднем выросли на 5 тысяч рублей. В среднем арендные ставки выросли на 5 тысяч рублей в 2021 году — по сравнению с прошлым годом и началом текущего.

На фоне роста цен на недвижимость средняя площадь квартир в Петербурге и Ленинградской области сократилась на 11%. Эксперты отмечают, что застройщики вновь начали предлагать горожанам более компактные планировки — до 20 квадратных метров.