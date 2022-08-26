Welcome to Doggyland! Снуп Догг запустил шоу для детей, в котором поют, танцуют и читают рэп

На YouTube появился новый контент для детей — и это не очередной Baby Shark. Снуп Догг запустил шоу Doggyland, в котором четыре щенка и их наставник Боу Виззл поют веселые и образовательные песни (а иногда даже читают рэп!). Рассказываем о новом проекте легенды рэпа.
Doggyland представляет собой 3D-мультсериал, созданный Снуп Доггом, Октобером Лондоном и Клодом Бруксом, исполнительным продюсером Hip Hop Harry — американского детского телесериала, который транслировался на Discovery Kids и TLC с 2006 по 2008 год. В центре сюжета шоу — щенки Вагс, Яп Яп, Баркс-А-Локс и Чау-Вау во главе со своим наставником по имени Боу Виззл, которого озвучил сам Снуп. Вместе они поют веселые и образовательные песни, которые благодаря участию рэпера в проекте приобрели хип-хоп мотивы, помогающие в обучении и познании мира малышам и дошкольникам.
«Песни способствуют социально-эмоциональному развитию, а также возрастному когнитивному развитию в дошкольных учреждениях. Мы охватываем широкий спектр увлекательных тем, таких как буквы, цифры, цвета, животные, хорошие привычки, гигиена, принятие других и многое другое, а еще представляем современные ремиксы классических детских песенок. Наша музыка создается отмеченными наградами продюсерами и певцами, в результате чего мелодии могут понравиться всем членам семьи, что позволяет родителям участвовать в обучении своего ребенка», — говорится в описании проекта.
«Боу Виззл — персонаж, которого я озвучиваю, — старший брат, наставник, присматривает за всеми молодыми щенками. Отличный режиссер, отличный певец, но самое главное, он феноменальный рэпер. И вы знаете, что дети любят рэп. Это отличная версия Снуп Догга. Увеличенная версия. […] Как отец, дедушка и давний футбольный тренер, для меня всегда было важно создать позитивную и образовательную среду для всех детей. Мы хотели представить наше шоу на YouTube и YouTube Kids, которые предоставляют бесплатный доступ для всех, чтобы все дети могли наслаждаться им», — поделился рэпер.
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