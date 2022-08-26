Welcome to Doggyland! Снуп Догг запустил шоу для детей, в котором поют, танцуют и читают рэп

«Песни способствуют социально-эмоциональному развитию, а также возрастному когнитивному развитию в дошкольных учреждениях. Мы охватываем широкий спектр увлекательных тем, таких как буквы, цифры, цвета, животные, хорошие привычки, гигиена, принятие других и многое другое, а еще представляем современные ремиксы классических детских песенок. Наша музыка создается отмеченными наградами продюсерами и певцами, в результате чего мелодии могут понравиться всем членам семьи, что позволяет родителям участвовать в обучении своего ребенка», — говорится в описании проекта.

«Боу Виззл — персонаж, которого я озвучиваю, — старший брат, наставник, присматривает за всеми молодыми щенками. Отличный режиссер, отличный певец, но самое главное, он феноменальный рэпер. И вы знаете, что дети любят рэп. Это отличная версия Снуп Догга. Увеличенная версия. […] Как отец, дедушка и давний футбольный тренер, для меня всегда было важно создать позитивную и образовательную среду для всех детей. Мы хотели представить наше шоу на YouTube и YouTube Kids, которые предоставляют бесплатный доступ для всех, чтобы все дети могли наслаждаться им», — поделился рэпер.