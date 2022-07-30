СМИ: Илон Маск подал встречный иск против Twitter. Он содержит почти 200 страниц

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск подал встречный иск к соцсети Twitter, руководство которой ранее подало в суд на него из-за отказа в покупке компании. Об этом сообщили иностранные СМИ, в том числе The Guardian и CNBC.
По информации The Guardian, Маск подал иск в тот же день, что и один из один из акционеров Twitter с требованием завершить сделку. Документ содержит 164 страницы. В свободном доступе его нет, однако, как отмечает издание, отредактированную версию иска могут опубликовать.
Напомним, Маск намеревался купить Twitter, однако впоследствии отказался от этой идеи. По словам Тейлора, контракт был уже подписан и предполагал обязательное его соблюдение. После решения Илона Маска не покупать Twitter акции компании упали на 11,3%.
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