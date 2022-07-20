Поисковики обязали маркировать «Википедию» как нарушителя российских законов

Это решение объясняется тем, что «Википедия» не стала удалять ряд статей, признанных в России запрещенными. В том числе и информацию о событиях, произошедших на территории Украины после 24 февраля. Ограничения будут действовать, пока ресурс не устранит нарушения.

Помимо этого, Роскомнадзор напомнил, что Wikimedia Foundation не раз привлекали к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Общая сумма штрафов составляет 5 млн рублей.

Напомним, в конце апреля Таганский районный суд Москвы оштрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia на 3 млн рублей за семь статей «Википедии» с «недостоверной информацией о спецоперации на Украине».

А сообщество русскоязычной «Википедии» сообщило в Twitter, что Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт из-за статьи про события на территории Украины. То, что этот аккаунт имеет отношение к авторам, подтверждается на главной странице сайта.