Поисковики обязали маркировать «Википедию» как нарушителя российских законов

Роскомнадзор обязал поисковые системы ставить информацию, что американская некоммерческая организация Wikimedia Foundation, владеющая «Википедией», нарушает российское законодательство. Об этом говорится на сайте ведомства.
Это решение объясняется тем, что «Википедия» не стала удалять ряд статей, признанных в России запрещенными. В том числе и информацию о событиях, произошедших на территории Украины после 24 февраля. Ограничения будут действовать, пока ресурс не устранит нарушения.
Помимо этого, Роскомнадзор напомнил, что Wikimedia Foundation не раз привлекали к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Общая сумма штрафов составляет 5 млн рублей.
Напомним, в конце апреля Таганский районный суд Москвы оштрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia на 3 млн рублей за семь статей «Википедии» с «недостоверной информацией о спецоперации на Украине».
А сообщество русскоязычной «Википедии» сообщило в Twitter, что Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт из-за статьи про события на территории Украины. То, что этот аккаунт имеет отношение к авторам, подтверждается на главной странице сайта.
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