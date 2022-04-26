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«Википедию» впервые оштрафовали за статьи о событиях на территории Украины. Их оценили в 3 миллиона рублей

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia на 3 млн рублей за семь статей «Википедии» с «недостоверной информацией о спецоперации на Украине». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

pixinoo / Shutterstock.com

Убрать сведения из «Википедии» про ситуацию в Украине требовал заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разикин. Протокол на организацию составил Роскомнадзор.

Организацию признали виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП («Неудаление запрещенной в России информации»). Wikimedia Inc. заплатит штраф ф размере 3 млн рублей. Это первый случай привлечения компании к административной ответственности по данной статье.

Юрист Wikimedia заявил, что в материалах дела есть документы на иностранном языке, которые не были переведены и исследованы, поэтому полноценно рассмотреть протокол нельзя. Он также добавил, что правки в статьи Википедии может вносить любой, и предложил прокурору самому отредактировать текст статьи.

Напомним, сообщество русскоязычной «Википедии» сообщило в Twitter, что Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт из-за статьи про события на территории Украины. То, что этот аккаунт имеет отношение к авторам, подтверждается на главной странице сайта.

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