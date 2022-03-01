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Роскомнадзор пригрозил заблокировать русскоязычную «Википедию» из-за статьи о «спецоперации» на территории Украины

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Сообщество русскоязычной «Википедии» сообщило в Twitter, что Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт из-за статьи про события на территории Украины. То, что этот аккаунт имеет отношение к авторам, подтверждается на главной странице сайта.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

«Роскомнадзор прислал нам уведомление о возможной блокировке из-за статьи по требованию Генпрокуратуры. Утверждают, что там «размещена информация, распространяемая с нарушением закона, а именно: сведения о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, о необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями, вводимыми иностранными государствами», — сообщают в сообществе авторов «Википедии».

Пока материал доступен в русскоязычной версии «Википедии». В нем содержатся, в том числе и официальные формулировки, рекомендуемые Роскомнадзором — «специальная военная операция» и «демилитаризация Украины». Но также указываются другие названия боевых действий.

Военная операция на Украине: хронология, реакция и санкции (Статья обновляется)

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