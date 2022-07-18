«Сбер» запустит в России две новые соцсети — для блогеров и музыкантов

О запуске двух социальных сетей пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании «Сберинтертейнмент». Информация о новых соцсетях также появилась на специальных сайтах. На chipz.ru проект Chipz описывается как «Чипз — соревнования в создании коротких видео. Стань первым, стань лучшим», на punch.ru соцсеть «Панч» — как «здесь создается новая музыка». Функционал сайтов сейчас позволяет лишь оставить заявку на участие в тестировании.

По данным газеты, соцсеть Chipz будет запущена в сентябре этого года и станет аналогом ушедшего из России TikTok с вертикальными видео. Проект, рассчитанный на пользователей в возрасте от 13 до 21 года, объединит каталог контента, видеоредактор и соцсеть. Внутри можно будет найти различные шаблоны, при работе с которыми можно использовать встроенную библиотеку музыки, кино и шоу. В планах разработчиков также добавить возможность создавать собственные чипы и мини-игры, а еще создать фонд для финансовой поддержки креаторов.

Соцсеть «Панч» рассчитана на музыкантов, которые ищут способ продвижения своих проектов. Она также напоминает TikTok, однако позиционируется как «мобильная студия» для создания и продвижения музыки. Внутри пользователи могут использовать готовые биты, аудиоэффекты и нейросеть, которая генерирует тексты песен на основе нескольких слов. Функционал соцсети позволяет делиться готовыми сниппетами, оставлять реакции под названием «хлопчики» и комментарии. Релиз соцсети намечен на конец июля.

Эксперты считают, что новые соцсети вряд ли станут конкурентами своим предшественникам. По мнению директора Института исследования интернета Карена Казаряна, Chipz не сможет опередить TikTok ввиду отсутствия уникального торгового предложения — соцсеть от пекинской компании ByteDance предлагала пользователям лучший алгоритм рекомендаций на рынке, тогда как «Сhipz и его описание выглядят так, как будто это продукт для руководства или инвесторов, а не для пользователей». В свою очередь «Панч», по мнению Казаряна, сможет претендовать на нишевую популярность.