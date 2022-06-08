18+
  • Город
  • Интернет
  • News
Интернет

Уничтоженный стрит-арт с Хармсом на Маяковского воссоздали в Minecraft

Поделиться:

В компьютерной игре Minecraft воссоздали стрит-арт-портрет Даниила Хармса, просуществовавший на фасаде дома №11 по улице Маяковского шесть лет и закрашенный в минувшую субботу. Показываем процесс.

Дарья Гладких для «Собака.ru»
Дарья Гладких для «Собака.ru»

О воссозданном в Minecraft стрит-арте пишет Mash. По данным Telegram-канала, за это ответственно объединение геймеров, которые уже имели подобный опыт с достопримечательностями Петербурга. Сам процесс занял несколько часов — с нуля было построено здание, на которое нанесли виртуальный стрит-арт, практически не отличающийся от некогда оригинального. «Кубического Даниила Ивановича точно не закрасят мобы», — резюмировали журналисты.

Стрит-арт с Хармсом на Маяковского заменили световой проекцией. О судьбе работы рассуждают Мария Элькина и Лев Лурье

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: