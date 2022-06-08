Уничтоженный стрит-арт с Хармсом на Маяковского воссоздали в Minecraft

О воссозданном в Minecraft стрит-арте пишет Mash. По данным Telegram-канала, за это ответственно объединение геймеров, которые уже имели подобный опыт с достопримечательностями Петербурга. Сам процесс занял несколько часов — с нуля было построено здание, на которое нанесли виртуальный стрит-арт, практически не отличающийся от некогда оригинального. «Кубического Даниила Ивановича точно не закрасят мобы», — резюмировали журналисты.