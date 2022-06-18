Гендиректор Nexign (одной из крупнейших IT-компаний России!) Игорь Горьков — о будущем, 5G, беспилотных автомобилях и отъезде программистов

Как 30 лет делать успешный бизнес в IT (и в России!)

Наша компания Nexign 30 лет делает биллинговые системы. Что это такое? Если совсем просто, то они ведут балансы клиентов мобильных операторов, рассылают счета за услуги, определяют цену звонков, трафика и так далее. Операторам всегда нужны новые сервисы и продукты, и мы помогаем IT-системам их реализовывать. В 1992 году мы назывались «Петер-Сервис» и разработали первую в России биллинговую систему для первого в стране оператора сотовой связи «Дельта Телеком». В 2022-м Nexign ведет дела в 14 странах, у нас 9 офисов от Латинской Америки до Дальнего Востока, 1800 сотрудников и 120 проектов в портфолио: на наших решениях работают (и говорят!) в Казахстане и Узбекистане, на Кипре и в Доминикане. Биллинговые системы сложные, их строят сотни человек на десятилетия, так что 120 кейсов за 30 лет — отличная статистика.

Как 30 лет успешно делать бизнес в такой турбулентной области, как IT? Сам задаюсь этим вопросом. Не хочется приписывать это случаю, так что верю — во многом дело в том, что мы концентрируемся на одной сфере. Поэтому профессионалы, те, кто искренне ею увлечен, работают именно у нас, и происходит эдакая возгонка людей, их талантов и умов. Это создает коллектив и настроение, которое его цементирует. А чтобы этот груз не тянул назад, нужно все время меняться. Такой вот парадокс: залог успеха — постоянство и перемены. Между ними нужен здоровый баланс, а это только путь проб и ошибок.

«Залог успеха — постоянство и перемены. Между ними нужен здоровый баланс, а это только путь проб и ошибок»

Едва ли можно прописать план, как компании просуществовать лет 30 или 100. Я проработал в Nexign 20 лет, но не подряд, а суммарно, потому как несколько раз уходил, — это к вопросу о долговечности планов. Почему вернулся? Потому что Nexign умеет мотивировать. У дизайнера Артемия Лебедева есть плакат: «Как себя мотивировать что-то делать? Да никак, оставайтесь (на дне)». (Смеется.) Если организация не стремится быть привлекательной, к ней никто не придет.