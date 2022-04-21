СМИ: Основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство ОАЭ

Источники, близкие к предпринимателю сообщают, гражданство ОАЭ Дуров получил еще в феврале 2021 года. Сейчас у бизнесмена одновременно есть четыре гражданства. Для путешествий и деловых поездок Дуров использует паспорта ОАЭ и Франции, а «документ Сент-Китс и Невиса был уместен только в первые годы после эмиграции Дурова из России», добавил собеседник издания.

«Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%», — сказал источник, близкий к Telegram.

Он также добавил, что срок действия российского паспорта Дурова «уже истек». Однако миллиардер не подавал документы о лишении его российского гражданства.