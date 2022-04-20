Джулиана Ассанжа экстрадируют в США. Почему ему грозит там 175 лет тюрьмы: кратко пересказываем историю WikiLeaks

Суд Лондона сегодня, 20 апреля, выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Там ему грозит до 175 (!) лет тюрьмы. Сейчас, возможно, это имя вам ничего не говорит, но еще с десяток лет назад слово WikiLeaks звучало примерно так же часто, как сейчас «коронавирус». Кратко рассказываем, кто такой Джулиан Ассанж и в чем его обвиняют.
Интересное детство
У Ассанжа очень интересная биография: он родился в 1971 году в Австралии, но настоящий отец мальчика ушел из семьи, когда он еще не родился. В жизни Ассанжа было два отчима, причем второй — музыкант Гамильтон Лейф — оказался членом секты «Семья», в которой было принято отдавать новорожденных детей основательнице. Мать Ассанжа родила от Лейфа второго сына, но, узнав о страшном правиле, женщина пустилась в бега вместе с детьми. Подростковый возраст Джулиан Ассанж провел в постоянных разъездах. Увлекаться программированием Ассанж начал 16 лет, купив свой первый модем. Онсидел в сетях еще доинтернетовской эпохи, а от программирования вскоре перешел к хакерству.
Создание WikiLeaks
О создании WikiLeaks Ассанж думал много лет, но лишь в 2006 году воплотил давнюю задумку в жизнь. Как видно из названия (leak переводится как «утечка»), концепция сайта — сливы разной секретной информации, чаще всего добытой незаконным путем. Википедия сливов, если угодно. Ассанж понимал, что его деятельность может навлечь проблемы, поэтому зарегистрировал сайт в Швеции — стране, лояльной к журналистам.
Контент WikiLeaks был любопытнейший: чаще всего Ассанж публиковал документы о коррупции во власти разных стран мира, в том числе в России. Также на сайте выкладывалась секретные переписки из ЦРУ, документы, связанные с войной в Ираке, Афганистане и Сирии и многое другое.
Проблемы с законом
Как ни иронично, но именно Швеция в 2010 году начала расследование против Ассанжа. Правда, с деятельностью сайта это не было связано — официально хакера обвиняли в сексуальном насилии. Сам Ассанж, однако, полагал, что дело против него сфабриковали из-за опубликованного на WikiLeaks «афганского досье» — документов Пентагона о действиях США на Ближнем Востоке. Вскоре, правда, дело закрыли, но в сентябре 2010 года открыли опять. Ассанж уехал в Лондон, но после объявления в международный розыск сдался властям.
Проведя в заключении несколько дней, Ассанжа освободили под залог и оставили в Великобритании под подпиской о невыезде. В феврале 2011 года над ним состоялся суд, по итогам которого хакера решили экстрадировать обратно в Швецию. Там, вероятно, его бы ждал новый суд.
Больше проблем с законом
Но экстрадироваться Ассанж не захотел. Он скрылся в лондонском посольстве Эквадора и попросил у этой страны политического убежища. Спустя пару месяцев Эквадор ответил согласием. В посольстве Ассанж и провел следующие несколько лет. Все это время у здания круглосуточно дежурила полиция, которая готова была в любой момент арестовать хакера и отправить в Швецию. Жил Ассанж, однако, весьма неплохо — ему представили комнату, где была мебель, компьютер и даже спортивные тренажеры.
В 2015 году истек срок давности по трем из четырех обвинений. Последнее обвинение утратило силу в 2020 году (но до этого произошло кое-что неприятное).
А что WikiLeaks?
Все это время сайт продолжал работу. В период с 2011 по 2016 годы были опубликованы документы о войне в Сирии, о работе американской разведки, документы из министерства иностранных дел Саудовской Аравии, а также доказательства того, что США шпионит за правительством Франции.
Сам Ассанж вел передачи на телевидении, пытался попасть в австралийский Сенат и даже создал для этого партию, а также работал над автобиографией. В некоторых источниках сообщается, что во время своей «эквадорской самоизоляции» журналист работал по 17 часов в сутки.
Арест
Сам Эквадор, кажется, в какой-то момент начал разочаровываться в своем замечательном соседе. Например, в 2018 году Ассанжа лишили права принимать гостей и выходить в Интернет. Объяснялось это просто: журналист нарушил договоренности, согласно которым не должен был вмешиваться в дела других государств. А дальше все было еще печальнее. В 2019 году власти Эквадора лишили Ассанжа убежища и аннулировали его гражданство. Так что сотрудникам британской полиции, все эти годы ожидающей милого где-то на пороге, уже ничто не мешало войти и арестовать хакера.
В чем же обвиняли Ассанжа теперь? В нарушении условий освобождения под залог и неявке в суд в установленные сроки. Арестовали журналиста по ордеру, выданному еще в 2012 году. Он был приговорен к 50 неделям тюремного заключения.
Пока Ассанж отбывал этот срок, решался вопрос об его экстрадиции уже в США, где к журналисту были предъявлены почти два десятка обвинений, связанных в том числе с его хакерской деятельностью и шпионажем. Но обвиняемого подвело здоровье — в некоторых источниках говорится, что во время отбывания 50 недель тюрьмы к Ассанжу применяли психологические пытки. Также у журналиста выявили признаки аутизма, клинической депрессии и склонность к суициду. Поэтому в начале 2021 года суд отказался от экстрадиции.
А что сейчас?
Отметим, что вообще-то решение об экстрадиции Ассанжа в США было принято еще в конце 2021 года Апелляционным судом Великобритании. Дело хакера было передано в Вестминстерский магистратский суд, который и занимался делом Ассанжа изначально. Тогда журналист пытался обжаловать решение, но попытка оказалась тщетной.
20 апреля 2022 года Вестминстерский магистратский суд разрешил экстрадировать Ассанжа. Решение было передано министру внутренних дел Великобритании Прити Павел для вынесения окончательного вердикта. Точка в этой истории должна быть поставлена до 18 мая. Сайт WikiLeaks продолжает свою работу.
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