Джулиана Ассанжа экстрадируют в США. Почему ему грозит там 175 лет тюрьмы: кратко пересказываем историю WikiLeaks

Интересное детство

У Ассанжа очень интересная биография: он родился в 1971 году в Австралии, но настоящий отец мальчика ушел из семьи, когда он еще не родился. В жизни Ассанжа было два отчима, причем второй — музыкант Гамильтон Лейф — оказался членом секты «Семья», в которой было принято отдавать новорожденных детей основательнице. Мать Ассанжа родила от Лейфа второго сына, но, узнав о страшном правиле, женщина пустилась в бега вместе с детьми. Подростковый возраст Джулиан Ассанж провел в постоянных разъездах. Увлекаться программированием Ассанж начал 16 лет, купив свой первый модем. Онсидел в сетях еще доинтернетовской эпохи, а от программирования вскоре перешел к хакерству.

Создание WikiLeaks

О создании WikiLeaks Ассанж думал много лет, но лишь в 2006 году воплотил давнюю задумку в жизнь. Как видно из названия (leak переводится как «утечка»), концепция сайта — сливы разной секретной информации, чаще всего добытой незаконным путем. Википедия сливов, если угодно. Ассанж понимал, что его деятельность может навлечь проблемы, поэтому зарегистрировал сайт в Швеции — стране, лояльной к журналистам.

Контент WikiLeaks был любопытнейший: чаще всего Ассанж публиковал документы о коррупции во власти разных стран мира, в том числе в России. Также на сайте выкладывалась секретные переписки из ЦРУ, документы, связанные с войной в Ираке, Афганистане и Сирии и многое другое.

Проблемы с законом

Как ни иронично, но именно Швеция в 2010 году начала расследование против Ассанжа. Правда, с деятельностью сайта это не было связано — официально хакера обвиняли в сексуальном насилии. Сам Ассанж, однако, полагал, что дело против него сфабриковали из-за опубликованного на WikiLeaks «афганского досье» — документов Пентагона о действиях США на Ближнем Востоке. Вскоре, правда, дело закрыли, но в сентябре 2010 года открыли опять. Ассанж уехал в Лондон, но после объявления в международный розыск сдался властям.

Проведя в заключении несколько дней, Ассанжа освободили под залог и оставили в Великобритании под подпиской о невыезде. В феврале 2011 года над ним состоялся суд, по итогам которого хакера решили экстрадировать обратно в Швецию. Там, вероятно, его бы ждал новый суд.