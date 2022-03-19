Рогозин: США планируют отключить Россию от GPS

Власти США рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.
Однако, по словам главы «Роскосмоса», россияне могут не «напрягаться», ведь существует отечественная система ГЛОНАСС, к которой подключен каждый смартфон. В случае отключения GPS она продолжит работать.
Ранее мы писали о том, что YouTube могут заблокировать уже до конца следующей недели. Правда, затем депутат Хинштейн опроверг эту информацию. Он заявил, что надеется на это, «но, как развернутся события дальше, прогнозировать не может и не берется».
Напомним, также Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к Instagram на территории России из-за призывов к насилию в отношении россиян с 14 марта. Кроме того, ограничениям подверглась и социальная сеть Twitter.
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