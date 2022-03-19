Рогозин: США планируют отключить Россию от GPS

Ранее мы писали о том, что YouTube могут заблокировать уже до конца следующей недели. Правда, затем депутат Хинштейн опроверг эту информацию. Он заявил, что надеется на это, «но, как развернутся события дальше, прогнозировать не может и не берется».

Напомним, также Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к Instagram на территории России из-за призывов к насилию в отношении россиян с 14 марта. Кроме того, ограничениям подверглась и социальная сеть Twitter.