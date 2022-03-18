СМИ: Роскомнадзор может заблокировать YouTube до конца следующей недели

«Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. <...> Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу», — рассказал собеседник агентства.

Источник предположил, что ограничения могут ввести уже сегодня. Официальных комментариев от Роскомнадзора пока не поступало.

Ранее в ведомстве назвали действия администрации YouTube террористическими. Это произошло после того, как на платформе стали распространяться угрозы в адрес россиян. Ведомство потребовало от корпорации Google LLC (владеет YouTube) «в максимально короткие сроки» ограничить доступ к видеороликам.

«Ранее стало известно, что пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан».

Напомним, Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к Instagram на территории России из-за призывов к насилию в отношении россиян с 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.