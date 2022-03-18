Ярослав Андреев, продюсер Дани Милохина и основатель Dream Team: «Я — временно безработный, падение выручки — на 80-90%»

В интервью «Собака.ru», в мае 2021-го ты сказал: «Если завтра забанят YouTube или развалится Dream Team, обгонят конкуренты, я перестану работать, генерировать идеи или умру, то ко всему этому я готов и отнесусь спокойно». Ярослав, как самочувствие?

Почвы под ногами нет, надежда — есть! В первую неделю происходящего наступил шок, страх и смятение. Если однажды получишь пощечину, ты готов. Если споткнешься и упадешь – готов. Если куртка порвется – готов. Но когда это происходит все и сразу… К этому тяжело быть готовым.

Да, у меня были ожидания, что забанят YouTube, Instagram, конкуренты обгонят. Но это постепенные процессы, которые не в одну неделю происходят… Но по голосу ты слышишь, что я не в депрессии, не паникую, не плачу, а вполне адекватно оцениваю ситуацию.

Больно — встали, отряхнулись, пошли дальше. Главное, что меня успокаивает – есть еда, сбережения и мы с друзьями друг у друга.

То есть несмотря ни на что — веришь в светлое будущее?

У меня дергается глаз, когда читаю фразы типа «кризис — время возможностей», «от санкций хуже им», «сейчас время роста» и тому подобное. Вера в лучшее — это правильно. Но я хочу трезво смотреть на ситуацию. Время возможностей — это экономический рост, открытая глобальная экономика, позволяющая покупать во всем мире и продавать во всем мире. Сейчас время потерь.