Ярослав Андреев, продюсер Дани Милохина и основатель Dream Team: «Я — временно безработный, падение выручки — на 80-90%»

Основатель объединения Dream Team Ярослав Андреев — гуру инфлюенс-маркетинга. Продюсирует первый TikTok House, суперзвезд Даню Милохина и Диму Масленникова и создает авторскую премию в сфере блогинга. «Собака.ru» узнала, пойдут ли блогеры на завод после блокировки мировых соцсетей и как будут развиваться российские площадки.
В интервью «Собака.ru», в мае 2021-го ты сказал: «Если завтра забанят YouTube или развалится Dream Team, обгонят конкуренты, я перестану работать, генерировать идеи или умру, то ко всему этому я готов и отнесусь спокойно». Ярослав, как самочувствие?
Почвы под ногами нет, надежда — есть! В первую неделю происходящего наступил шок, страх и смятение. Если однажды получишь пощечину, ты готов. Если споткнешься и упадешь – готов. Если куртка порвется – готов. Но когда это происходит все и сразу… К этому тяжело быть готовым.
Да, у меня были ожидания, что забанят YouTube, Instagram, конкуренты обгонят. Но это постепенные процессы, которые не в одну неделю происходят… Но по голосу ты слышишь, что я не в депрессии, не паникую, не плачу, а вполне адекватно оцениваю ситуацию.
Больно — встали, отряхнулись, пошли дальше. Главное, что меня успокаивает – есть еда, сбережения и мы с друзьями друг у друга.
То есть несмотря ни на что — веришь в светлое будущее?
У меня дергается глаз, когда читаю фразы типа «кризис — время возможностей», «от санкций хуже им», «сейчас время роста» и тому подобное. Вера в лучшее — это правильно. Но я хочу трезво смотреть на ситуацию. Время возможностей — это экономический рост, открытая глобальная экономика, позволяющая покупать во всем мире и продавать во всем мире. Сейчас время потерь.
Все, что я делал раньше, не имеет смысла. Мои личные потери от происходящего уже исчисляются в миллионах долларов. Но за себя не переживаю, напереживался уже. На мне огромный груз ответственности. За близких, за сотрудников, за артистов и, конечно, за семьи этих людей. Если ситуация в ближайшие недели не наладится, то придется начать сокращения. Но куда они пойдут?! Даже на кассу в «Макдоналдс» не устроиться. Я этого не хочу. Нет ничего ценнее людей.
Наконец пришло принятие, что мы живем в новой реальности. Она мне не нравится, но моего мнения никто не спрашивал. И в этой реальности существует очень много проблем для нашего бизнеса и отрасли в целом.
Какие, например?
Падение выручки моего рекламного агентства WildJam на 80-90%. Общаемся с клиентами, партнерами, пытаемся придумать новые варианты интеграций. Очевидно же — Instagram и TikTok невозможно продавать. То же ждет YouTube через несколько дней. Удар получили со всех сторон: часть соцсетей заблокированы государством, а незаблокированные сами отключили монетизацию. Рекламодатели либо ушли с рынка, либо заморозили бюджеты. Да и непонятно, как публиковать развлекательный контент с этической точки зрения. Выходит, индустрия замерла, а я — временно безработный.
Что мы предпринимаем? Отказываемся от благ, вроде фруктов по понедельникам, парковки, найма новых людей. Что можно срезать — срезаем. Дальше обсуждаем с сотрудниками их загруженность, переводим на сокращенную рабочий день, отправляем в отпуск. Максимально пытаемся сохранить коллектив, но это очень сложно. Я рассчитывал на другой кризисный сценарий. Казалось, так плохо не будет.
В заморозке продюсерские проекты с большими инвестициями, музыкальные релизы, «Фонд поддержки малого блогинга». Блогерская премия перенесена на осень, но если Instagram и YouTube будут банить, отменим вообще.
Очевидно будет трансформироваться вся российская блогосфера. Есть предсказания на этот счет?
Мы с Милохиным не будем больше ничего предсказывать! (смеется) Сами были в шоке, посмотрев знаменитый разговор о блокировке YouTube и закрытии McDonald’s. Тогда выглядело это сюрреалистичной шуткой, за гранью возможного. А, оказалось, попали.
Если серьезно, точно вернутся локальные игроки, вроде VK и ICQ. VK грамотно выстраивают работу с авторами. Но это то самое импортозамещение: в России можно сделать машину, на которой будут ездить, но нельзя сделать Porche или Tesla. Так и соцсети — сомневаюсь, что реально сделать достойную работоспособную альтернативу YouTube и Instagram.
Рынок инфлюенс-маркетинга будет развиваться, это общемировая тенденция. Его невозможно отменить. Вопрос в том, насколько это затормозиться. Рано или поздно мы достигнем дна, оттолкнемся и будем пытаться выплыть. И у нас в стране тренд на инфлюенсеров никуда не денется, неважно какая будет площадка и ситуация. Всем интересно следить за популярными ребятами.
Но популярные ребята раньше были интегрированы в мировые соцсети и культуру, а сейчас изолированы.
Также выстреливать на весь мир не смогут, да.
Блогеры, выходит, останутся на старых площадках?
Нет решения, со временем только станет ясно. TikTok будет работать и чувствовать себя замечательно. Надеюсь, Instagram и YouTube будут в бане недолго. Как все затихнет, их вернут. А к этому времени еще VK и Telegram прокачают свои платформы.
Кстати, что насчет перехода в VK и Telegram?
Нет другого пути, кроме как уйти на другие площадки. Охваты падают с каждым днем все больше, и VPN не спасает. Прогнозирую, что через 1-2 недели активность останется на уровне 10% от стандартной. Но на новых площадках охваты тоже будут максимум 15% от прежних — аудитория не перебежит.
Представь, что ты любишь зарубежную музыку, которую в России запретили. Зато появилось много ансамблей народной песни. Начнешь ли ты их слушать? За неимением другого – начнешь. Будешь ли фанатеть, как раньше? Нет.
И что мне делать тогда?
Ничего! Будешь несчастен, недоволен и зол на то, что тебя этого лишили. Причем лишило твое же государство.
Думал о релокации компании за рубеж?
Думал еще до этих событий как о способе развития бизнеса. Но я верю, что ситуация наладится, и мои ребята смогут работать и жить в России.
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