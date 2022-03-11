Видео дня: Даня Милохин «предсказал» отключение TikTok, Instagram и закрытие «Макдональдса» в России

Еще в январе 2022 года вышло интервью с Даней Милохиным в вечернем шоу GQ TV. Там у блогера спросили: чем он будет зарабатывать на жизнь, если исчезнут TikTok, Instagram, YouTube и даже «Макдональдс»?

Пользователи, которые сейчас пересматривают это видео, назвали этот диалог пророческим. TikTok запретил российским юзерам выкладывать новые видео, YouTube ограничил монетизацию новых роликов, Facebook и Instagram пообещали заблокировать на территории РФ. И даже «Макдональдс» заявил, что приостанавливает работу своих ресторанов в России.