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Видео дня: Даня Милохин «предсказал» отключение TikTok, Instagram и закрытие «Макдональдса» в России

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Вы верите в совпадения? А что, если мы покажем вам видео, в котором блогер и тиктокер Даня Милохин «предсказывает» отключение TikTok и Instagram, а также закрытие «Макдональдса». Смотрите сами.

Еще в январе 2022 года вышло интервью с Даней Милохиным в вечернем шоу GQ TV. Там у блогера спросили: чем он будет зарабатывать на жизнь, если исчезнут TikTok, Instagram, YouTube и даже «Макдональдс»?

Пользователи, которые сейчас пересматривают это видео, назвали этот диалог пророческим. TikTok запретил российским юзерам выкладывать новые видео, YouTube ограничил монетизацию новых роликов, Facebook и Instagram пообещали заблокировать на территории РФ. И даже «Макдональдс» заявил, что приостанавливает работу своих ресторанов в России.

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