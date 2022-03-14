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Во ВКонтакте зафиксировали рекорд по дневной аудитории в России, а в «Одноклассниках» — приток новых пользователей

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ВКонтакте сообщила о приросте дневной аудитории на 4 млн (8,7%). Теперь социальной сетью пользуется более 50 млн человек в день — это новый рекорд по дневной аудитории в России. «Одноклассники» также фиксируют рекордный приток пользователей после информации о блокировке Instagram.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Во ВКонтакте увеличилось более чем в 4 раза количество новых регистраций. На 250% выросло число новых добавлений в друзья, каждый день этой функцией начали пользоваться на десятки миллионов раз чаще. Пользователи соцсети также стали создавать и потреблять больше контента.

А в социальной сети «Одноклассники», принадлежащей VK, отчитываются о рекордном притоке пользователей, как старых, так и новых. По информации ТАСС, рост регистраций вырос на 66% с начала марта.

Рост регистраций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление соцсети, вырос на 66% с начала марта. На 36% выросло количество пользователей, которые восстанавливают старые страницы, и почти на 40% увеличилась активность тех, кто регулярно заходит в «Одноклассники». Однако реальных цифр по объему аудитории в компании не назвали. В описании соцсети говорится о 40 млн пользователей в месяц.

Напомним, в Госдуме не намерены блокировать мессенджер Telegram на территории России. Власти считают, что руководству мессенджера невыгодно начинать вести «политику цензуры против России» и повторять «ошибки» компании Meta, так как «Дуров сейчас получает огромный приток трафика».

А еще Роскомнадзор объяснил, зачем нужна блокировка Instagram. На портале «Госуслуг» начали рассылать сообщения, согласно которым соцсеть «вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешила призывы к насилию». В ведомстве это назвали «геноцидом».

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