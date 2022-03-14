Олег Матвейчев

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи — цитата по «Подъему»:

Дуров нашел компромисс с ФСБ. Не договор, не то, что он однозначно сказал «заходите, делайте что хотите в моем хозяйстве», но удалось его убедить, что жизни людей важны и что именно через Telegram ведутся переговоры террористов.

Запросы в рамках оперативных мероприятий передаются туда, если террористы или кто-то находится на контроле. Telegram установил оборудование, чтобы была возможность смотреть за всеми опасными субъектами.

Если Telegram начнет вести политику цензуры против России, разрешит публиковать призывы к убийству (как это сделали в Meta) — конечно, будут у него проблемы. Но зачем ему это нужно? Дуров сейчас получает огромный приток трафика, люди из Facebook и Instagram уходят в Telegram. И зачем ему совершать такую же глупость, чтоб его начали блокировать?