В Госдуме не намерены блокировать мессенджер Telegram на территории России. Власти считают, что руководству мессенджера невыгодно начинать вести «политику цензуры против России» и повторять «ошибки» компании Meta, так как «Дуров сейчас получает огромный приток трафика».
Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи — цитата по «Подъему»:
Дуров нашел компромисс с ФСБ. Не договор, не то, что он однозначно сказал «заходите, делайте что хотите в моем хозяйстве», но удалось его убедить, что жизни людей важны и что именно через Telegram ведутся переговоры террористов.
Запросы в рамках оперативных мероприятий передаются туда, если террористы или кто-то находится на контроле. Telegram установил оборудование, чтобы была возможность смотреть за всеми опасными субъектами.
Если Telegram начнет вести политику цензуры против России, разрешит публиковать призывы к убийству (как это сделали в Meta) — конечно, будут у него проблемы. Но зачем ему это нужно? Дуров сейчас получает огромный приток трафика, люди из Facebook и Instagram уходят в Telegram. И зачем ему совершать такую же глупость, чтоб его начали блокировать?
Напомним, ранее стало известно, что отвечающая за соцсети Facebook и Instagram компания Meta Platforms на время разрешит части пользователей публиковать посты с призывами к жестокости по отношению к ряду россиян — но только в контексте «специальной военной операции в Украине». В частности, по данным Reuters, платформы позволят публиковать пожелания смерти лидерам России и Беларуси. О том, как на это реагировали российские власти, мы подробно писали здесь.
После выхода публикации Reuters Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram — и соответствующее решение ведомство уже приняло, с 00:00 14 марта соцсеть заблокирована на территории России. Также Генпрокуратура направила в суд прошение о признании Meta (управляет соцсетями Instagram и Facebook, а также мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией.
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