Поисковые сервисы заставят удалять из выдачи ссылки на «неприземленные» IT-компании

Законопроект в Госдуму внесли глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский («Единая Россия»). Согласно документу, невыполнение требований закона о «приземлении», может грозить штрафом для IT-компаний в размере до 10% от совокупного размера выручки иностранного лица в России.

Наказание могут также получить и российские интернет-компании, в частности поисковики. В законопроекте предлагают штрафовать до 5 млн рублей сервисы, которые откажутся удалять из выдачи ссылки на не приземлившиеся зарубежные сайты. Также предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 млн рублей для поисковых сервисов, которые не пометили в выдаче, что не приземлившаяся компания нарушает законодательство РФ.

Напомним, что закон о «приземлении» приняли в 2021 году. По нему иностранные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны с 1 января 2022 года регистрировать и открыть свои уполномоченные представительства в России, а также установить российский счетчик посещаемости и удалять все данные, которые «нарушают законодательство РФ».

В список компаний попали Google, Apple, Twitter, Meta Platforms (Facebook), TikTok, Telegram, Viber, Zoom, Spotify, Twitch, Pinterest, Like Me, мессенджер Discord.

Ранее Генпрокуратура России обратилась в суд с требованием признать компанию Meta (управляет соцсетями Instagram и Facebook, а также мессенджером WhatsApp) экстремистской. В случае приятия судом положительного решения деятельность компании и всех ее продуктов будет запрещена на территории России.