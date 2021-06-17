Госдума обязала крупные IT-компании открывать представительства в России

Требования распространяются на компании, подпадающие под один из четырех критериев: они обрабатывают сведения о пользователях из РФ или получают деньги от российских граждан и юридических лиц, распространяют информацию на русском языке или языках народов РФ, ориентированную на россиян рекламу. Они должны будут установить «одну из предлагаемых» Роскомнадзором программ для определения количества пользователей информационным ресурсом из РФ.

Компании также будут должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. При невыполнении этого требования им могут запретить распространять рекламу, а также собирать персональные данные.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил о необходимости законопроекта, так как «ИТ-гиганты злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования российского законодательства». Например, это касается распространения наиболее общественно-опасной информации о детской порнографии, суициде, наркотиках, пропаганде терроризма и экстремизма.

«Приземление» нужно, чтобы проще было привлечь нарушителей к ответственности, пишет Александр.

Хинштейн перечислил меры, которые будут применять к компаниям, если они откажутся от регистрации в России:

Предупреждение о нарушении российского законодательства, которые увидят пользователи сайта.

Запрет рекламы самого ресурса и на его площадке.

Запрет на проведение платежей в адрес площадки.

Запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

Александр Хинштейн также надеется, что властям «не придется применить ни одной из этих «мер понуждения», а участники рынка «с пониманием воспримут эти нововведения».