YouTube полностью приостановил монетизацию в России

Авторы видео из России получили уведомление о приостановки монетизации, пишет РБК.

«Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России», — говорится в сообщении.

Напомним, американская компания Google, принадлежащая корпорации Alphabet, приостановила продажу контекстной рекламы на своих платформах в России. Это касается в том числе видеохостинга YouTube.