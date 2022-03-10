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YouTube полностью приостановил монетизацию в России

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Видеохостинг YouTube полностью приостановил все способы монетизации контента для российских пользователей. Сюда входят спонсорство, суперчат, подписки Premium и Music Premium, стикеры и мерч.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Авторы видео из России получили уведомление о приостановки монетизации, пишет РБК.

«Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России», — говорится в сообщении.

Напомним, американская компания Google, принадлежащая корпорации Alphabet, приостановила продажу контекстной рекламы на своих платформах в России. Это касается в том числе видеохостинга YouTube.

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