Google приостановил продажу контекстной рекламы на своих платформах

«Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу [сервиса контекстной рекламы] Google Ads», — приводит Reuters заявление компании. По данным агентства, речь идет как о самом поисковике, так и о принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

В Сети также сообщают о том, что российский офис YouTube разослал авторам каналов письмо о временно приостановке всей рекламы в России.

«В связи с чрезвычайными обстоятельствами мы приостанавливаем всю рекламу Google и YouTube в России. Это означает, что пользователи в России не будут видеть рекламу и, как следствие, авторы временно перестанут получать доход от рекламы за просмотры, полученные в России. Это изменение не влияют на рекламу, которую показывают пользователям за пределами России. Ситуация по-прежнему быстро развивается, и мы продолжим делиться обновлениями, когда это будет уместно», — говорится в письме.