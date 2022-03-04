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Google приостановил продажу контекстной рекламы на своих платформах

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Американская компания Google, принадлежащая корпорации Alphabet, приостановила продажу контекстной рекламы на своих платформах в России. Это касается в том числе видеохостинга YouTube.

Shutterstock.com

«Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу [сервиса контекстной рекламы] Google Ads», — приводит Reuters заявление компании. По данным агентства, речь идет как о самом поисковике, так и о принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

В Сети также сообщают о том, что российский офис YouTube разослал авторам каналов письмо о временно приостановке всей рекламы в России.

«В связи с чрезвычайными обстоятельствами мы приостанавливаем всю рекламу Google и YouTube в России. Это означает, что пользователи в России не будут видеть рекламу и, как следствие, авторы временно перестанут получать доход от рекламы за просмотры, полученные в России. Это изменение не влияют на рекламу, которую показывают пользователям за пределами России. Ситуация по-прежнему быстро развивается, и мы продолжим делиться обновлениями, когда это будет уместно», — говорится в письме.

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