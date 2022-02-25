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Роскомнадзор приступил к частичному ограничению доступа к Facebook

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Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook из-за блокировки аккаунтов четырех российских СМИ. В ведомстве обвиняют соцсеть в «причастности к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России».

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа», — говорится в сообщении.

Ограничение к Facebook в России связано с блокировкой официальных аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру». По мнению Роскомнадзора, эти ограничения нарушают принципы свободного распространения информации и доступа к ней.

Также со стороны Meta Platforms не было объяснения причин дискриминационных мер, а на требования немедленно разблокировать российские СМИ ответа не последовало.

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