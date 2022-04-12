От Льва Лурье и Эрмитажа до пышки и балтийской нерпы: 20 самых (!) петербургских стикеров в Telegram

Самый петербургский набор стикеров, конечно, — со Львом Яковлевичем, — созданный еще в 2017-м Домом культуры его имени. Льва Лурье мы все знаем как почетного журналиста, краеведа и историка. Если живете в Петербурге (или только хотите побывать), обязательно отправляйтесь к нему на экскурсию. А пока — скачивайте ироничные стикеры и отправляйте всем, кто неважно себя ведет: «Будешь плохо вести себя — уедешь в Москву».