От Льва Лурье и Эрмитажа до пышки и балтийской нерпы: 20 самых (!) петербургских стикеров в Telegram

Легендарный мем «Ленин-гриб», почетный краевед Лев Лурье, местные музеи и музыкальные группы, зоопарк и неофициальные символы города — пышка и корюшка — все это формирует феномен петербургскости. «Собака.ru» собрала стикеры в Telegram, которые за считанные секунды вовлекут вас в нашу городскую жизнь. Не благодарите.
Набор стикеров «Лев Лурье»
Самый петербургский набор стикеров, конечно, — со Львом Яковлевичем, — созданный еще в 2017-м Домом культуры его имени. Льва Лурье мы все знаем как почетного журналиста, краеведа и историка. Если живете в Петербурге (или только хотите побывать), обязательно отправляйтесь к нему на экскурсию. А пока — скачивайте ироничные стикеры и отправляйте всем, кто неважно себя ведет: «Будешь плохо вести себя — уедешь в Москву».
Набор стикеров «Государственный Эрмитаж»
Четыре года назад один из главных музеев нашей страны — Эрмитаж — выпустил набор стикеров для Telegram с фрагментами картин Анри Матисса, Пабло Пикассо, Микеланджело Караваджо и логотипом учреждения. Сотрудники отметили одно из полотен, послужившее источником для создания оригинальной версии смайликов, — «Автопортрет в шапке с открытым ртом» Рембрандта. «Изучая мимику своего лица, молодой художник учился передавать разные душевные состояния средствами гравюры, нового для него вида искусства. В стиснутых губах, нахмуренных бровях, морщинах над переносицей читаются гнев, испуг, изумление», — рассказали в музее. Скачать стикеры можно здесь.
Набор стикеров «Собака.ru»
Да, у нас есть свои стикеры, а как же? Первая коллекция вышла еще в 2016-м — сейчас в ней 52 наклейки на все случаи жизни: здесь собака жалуется на дожди, едва успевает на мосты, часто ездит в Москву, катает Петра I, превращается в корюшку и бывает снобом.
Набор стикеров «Балтийский нерпенок / Остров фортов»
В конце прошлого года (самый-самый петербургский!) стикерпак с нерпой разработали команда проекта «Остров фортов» и члены Фонда друзей балтийской нерпы. Он состоит из 10 статичных и 10 анимированных картинок нерпы с милой и выразительной мимикой. Создатели считают, что набор привлечет внимание людей к защите редких морских млекопитающих Балтики. Первую часть скачать можно здесь, а вторую — тут.
Набор стикеров «Метро Петербурга»
Любителям общественного транспорта посвящается: в 2018-м петербургский метрополитен выпустил тематические стикеры. В набор вошло 15 красочных рисунков, иллюстрирующих поездку на транспорте от и до. А еще есть сокращенные названия станций, которые уже многим горожанам стали привычными, например Гостинка или Техноложка. В общем, скачивайте — пригодится!
Набор стикеров «Зенит»
Фанаты футбольного клуба, трепещите! Есть два стикерпака с командой «Зенит». Одна коллекция создана вместе с «ВКонтакте». Набор состоит из ироничных стикеров, часть из которых вызывают ассоциации с соперниками петербургского футбольного клуба с — московскими ЦСКА, «Спартаком» и «Локомотивом». Другая — представлена «Зенитом» и Газпромбанком — состоит из 14 анимированных изображений игроков, отражающих разные эмоции: от заливного смеха до удивления. Набор с «ВКонтакте» можно скачать здесь, а с Газпромбанком — тут.
Набор стикеров «Питер»
Помните (и любите?) мем «Ленин-гриб» из 90-х? Вам сюда. Рекламное агентство Protein еще в 2016-м начало ностальгировать и создало целый стикерпак с мемами Петербурга и обо всем, что связано с ним: здесь и шутки о погоде, и наш культ корюшки, и Петр I, и Достоевский, и Пушкин, и Сапсан, и Владимир Ильич с мухомором. В общем, ставьте в must-list!
Набор стикеров «Ленинградский зоопарк»
Команда дизайн-студии «Логомашина» придумала новый дизайн-код для петербургского зоопарка. Помимо логотипов, билетов, приветственных баннеров, мерча и (!) плейлиста, они создали веселый яркий стикерпак — с фламинго, жирафом, львом, крокодилом, верблюдом и другими животными. Есть те, что непременно захочется отправить коллегам (например, медведь с рупором и надписью «Планерка») или друзьям (например, обезьяна с предложением «почилить»). Уже чувствуете это настроение? Скачать можно здесь.
Набор стикеров «Петербургская пышка»
Вот он — петербургский традиционный десерт — пышка! Если не приезжали к нам ради него — многое потеряли. В этом стикерпаке пышка самая что ни на есть петербургская: вот она злая с поломанным зонтом, в час пик в общественном транспорте, пьет кофе и сидит в одеяле. Нет времени объяснять, скачивайте и разделяйте ее настроения.
Набор стикеров «Лахтинский тигрокот»
«Лахта Центр» выпустил в честь тигра (символа этого года) стикерпак, посвященный жителю башни, рыжему коту. Фокса нашли еще котенком в 2018-м, начали за ним присматривать и даже выделили настоящее рабочее место в офисе инженеров. Среди его обязанностей – мурлыкать и поднимать настроение всему коллективу. Не жизнь, а сказка! Теперь он может и за пользователями в Telegram присматривать: желать замурчательного дня и доброго мур.
Набор стикеров «Петербургская лепнина»
Сотрудники издания «Карповка» выпустили свой стикерпак с городской лепниной. В коллекцию вошли самые эмоциональные барельефы и маскароны Петербурга. Смотрите сами. Скачать можно по ссылке.
Набор стикеров «Капибарс»
Петербургский иллюстратор Екатерина Хозацкая создала паблик Between the bars, где публикует собственные рисунки о жизни городских баров и кафе. Продолжением ее проекта стал стикерпак, где капибары иллюстрирую популярные заведения: например, «Хроники», «Стирка 40» и другие. Скачать его можно здесь.
Набор стикеров «Тюлень Петя из Петербурга»
Рекламное агентство Киры Аллейновой создало стикерпак в виде сокращенного алфавита петербургского тюленя Пети. Он наверняка знает, как выглядит уныние, апатия, отчаяние и высокомерие, разочарование (не будьте как Петя!). А еще тюлень дружелюбно предлагает выпить портвейн. Скачать стикерпак можно здесь.
Набор стикеров «СБПЧ»
Инди-группа «СБПЧ» выпустила стикерпак еще в 2016-м. Коллекция состоит из восьми черно-белых изображений с отсылками к песням музыкантов: «Живи хорошо», «Не придумали слово», «Сегодня суббота». В общем, «нельзя сказать короче» — скачивайте и наслаждайтесь.
Набор стикеров «Севкабель Торт»
«Не порт Севкабель, а Севкабель Порт!», – заявляет осьминог и не какой-то там, а чисто петербургский. Этот стикерпак посвящен общественному пространству на берегу Финского залива и локальным мемам. Здесь и рыба твоей мечты, и коток (да, именно через о!) у моря и другая всячина. Скачать можно здесь.
Набор стикеров «Жидковский»
Хо-хо, стикеры с изображением главного интернет-циника и популярного петербургского блогера Алексея Жидковского есть в Telegram. Вы наверняка знаете его по саркастическим цитатам. В общем, смотрите — это настоящая роскошь бутиков.
Наборы стикеров «В Питере — пить»
«В Питере — пить» — известная композиция группы «Ленинград». Артисты выпустили на нее клип о нелегкой жизни офисного сотрудника, гаишника, таксиста, экскурсовода и продавщицы в Петербурге. По его мотивам интернет-агентство Ice Group сделало стикерпак. Скачать можно здесь.
Набор стикеров OQJAV
Несмотря на то, что OQJAV — московская инди-группа, почему-то она больше всего (как нам кажется) вдохновляет именно петербуржцев. Мы особенно любим раннее творчество музыкантов и с большой радостью бежим к ним на концерты. Для преданных поклонников есть стикерпак с цитатами.
Набор стикеров «Музей Эрарта»
Эрарта — крупнейший частный музей современного искусства не только в Петербурге, но и в России. А еще у него есть собственные юмористические эмоциональные стикеры с отсылкой к «Черному квадрату» Малевича. Если и удивляться этому, то только так: «Мать моя палитра!».
Набор стикеров «Бандитский Петербург»
Спешите ностальгировать по главному детективному сериалу 2000-х! В Telegram есть стикеры с Виктором Говоровым (Антибиотиком), и Юркой Бароном и другими героями.
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