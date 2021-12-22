Новогодний стикерпак для Telegram разработали команда проекта «Остров фортов» и члены Фонда друзей балтийской нерпы. Набор из 10 статичных и 10 анимированных картинок нерпы с милой и выразительной мимикой, считают они, придется очень кстати всем, кто любит природу и обладает чувством юмора. А еще он станет инструментом привлечения внимания общественности к вопросам защиты редких морских млекопитающих Балтики.

«Смешные и трогательные картинки балтийской нерпы в новом стикерпаке никого не оставят равнодушными. А неравнодушие людей очень важно для сохранения популяции тюленевых. Искренне надеюсь, что благодаря нашему сотрудничеству работа по спасению ластоногих Балтики, которую мы ведем много лет, выйдет на новый уровень эффективности», — отметил директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.