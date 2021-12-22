Надоели все стикеры в Telegram? Стикерпак с балтийским нерпенком спешит на помощь! Он пьет кофе, потому что не выспался, загорает на солнышке и обедает рыбкой. И делает еще много других милых вещей!
Новогодний стикерпак для Telegram разработали команда проекта «Остров фортов» и члены Фонда друзей балтийской нерпы. Набор из 10 статичных и 10 анимированных картинок нерпы с милой и выразительной мимикой, считают они, придется очень кстати всем, кто любит природу и обладает чувством юмора. А еще он станет инструментом привлечения внимания общественности к вопросам защиты редких морских млекопитающих Балтики.
«Смешные и трогательные картинки балтийской нерпы в новом стикерпаке никого не оставят равнодушными. А неравнодушие людей очень важно для сохранения популяции тюленевых. Искренне надеюсь, что благодаря нашему сотрудничеству работа по спасению ластоногих Балтики, которую мы ведем много лет, выйдет на новый уровень эффективности», — отметил директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.
Сегодня балтийская нерпа из-за климатических катаклизмов и негативного воздействия человека находится на грани вымирания. В природе осталось только 100 особей этого вида. Популяция находится под угрозой, что требует принятия неотложных мер по ее спасению. Проект «Остров фортов», локализованный в прибрежной зоне, объединил усилия с «Фондом друзей балтийской нерпы» в вопросах сохранения морских млекопитающих Балтики и экосистемы береговой линии Финского залива, а также воспитания экологически ответственного поведения у туристов.
«Создание стикерпака с балтийской нерпой входит в комплекс экопросветительских мероприятий проекта «Остров фортов». Мы рассчитываем вместе с нашими партнерами из Фонда друзей балтийской нерпы сделать Кронштадт центром спасения ластоногих Финского залива. Одним из важных объектов кластера «Остров фортов» будет «Дом балтийской нерпы» — морской биолого-просветительский центр. Он будет знакомить посетителей с уникальной экосистемой Балтики, рассказывать о том, как защищать окружающую среду, а также оказывать помощь морским животным, которые в ней нуждаются. Сотрудники Дома нерпы также займутся научной работой и практическими вопросами сохранения популяции тюленевых», — отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
Главная ластоногая звезда Петербурга, несомненно, тюлень Крошик. В декабре он торжественно поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом, во время долгих новогодних праздников щеголяет с обледенелыми усами или заставляет сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы хвататься за сердце (и кувалду!), когда его бассейн затягивает ледяной коркой. А еще просится в дом, когда замерзает. Правильно, негоже звезде мерзнуть!
С наступлением весны Крошик начинает линять и становится похожим на потертую плюшевую игрушку, послушно отправляется в карантинный бокс, где ленится нырять и отказывается худеть (не в идеальной фигуре счастье!). Но по долгу службы все-таки помогает биологам, подбирает GPS-передатчики и «передает» сотрудникам центра спасения — они нужны для того, чтобы следить и помогать подопечным в случае беды.
Хорошо поработал, хорошо отдохни: показываем на примере Крошика, как надо принимать солнечные ванные. Когда становится совсем жарко, он перебирается в люксовый спа-отель: обитатель холодных северных вод переносит небывалую июльскую жару с помощью сотрудников центра, которым приходится чаще обычного менять воду в бассейне и в два раза сильнее любить и баловать звездочку. А с наступлением первых холодов радуется и первому снегу.
Летом тюлень Крошик обзавелся тюнингованным бассейном. Теперь «нежные глазенки обитателя темных глубин» защитили от солнца при помощи зонтиков. Ластоногая звезда засветилась в фильме о ладожских нерпах — и сразу в главной роли. А после продолжительного перерыва наставники тюленя поделились небольшим фоторепортажем из бассейна. Посмотрите, как Крошик блаженствует в воде, гоняется за миногой и взрослеет. В этом году, окончательно очеловечившись, он даже научился стоять на задних ластах.
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