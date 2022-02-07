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В работе Telegram по всему миру произошел масштабный сбой

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В работе мессенджера Telegram произошел крупный сбой. О неполадках сообщают пользователи со всего мира. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

BigTunaOnline / Shutterstock.com

Сервис зафиксировал более 700 жалоб. Основные проблемы связаны с работой приложения, подключением к серверу и отправкой сообщений.

Сбои в Telegram происходят у жителей России, а также Украины, Белоруссии, Германии и ряда других стран.

Напомним, в работе соцсети ВКонтакте 4 февраля наблюдался масштабный сбой. Об этом сообщили пользователи платформы. Также проблемы были у WhatsApp, Instagram и телеком-операторов.

А еще в октябре 2021 года более чем на шесть часов перестала работать социальная сеть Facebook, а также в мессенджере WhatsApp и Instagram, которые принадлежат компании, произошел сбой. Следом несколько крупных компаний также заявляли о неполадках. Среди них Twitter, Google, Amazon и другие.

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