18+
  • Город
  • Интернет
  • News
Интернет

UPD: В работе ВКонтакте произошел крупный сбой. С проблемами столкнулись также Instagram, WhatsApp, Ростелеком, МТС, Tele2

Поделиться:

В работе соцсети ВКонтакте наблюдается масштабный сбой. Об этом сообщают пользователи платформы. Также проблемы в работе есть у WhatsApp, Instagram и телеком-операторов.

Marina Stroganova / Shutterstock.com

Нестабильную работу фиксирует сервис DownDetector. По его данным, больше всего неполадкам подверглись веб-сайт и приложение, многие пользователи не могут попасть в свой профиль. Проблемы в основном фиксировали жители крупных городов, таких как Москва и Петербург, Воронеж, Нижний Новгород и другие.

UPD: Также сбой обнаружили у Instagram, WhatsApp, Ростелеком, МТС, Tele2. Сервис DownDetector сообщает, что количество жалоб превышает десятки тысяч (обновлено 19:59 4 февраля).

Как пишет ТАСС со ссылкой на СПБ биржу, торговая площадка временно приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя.

В пресс-службе ВКонтакте отметили, что у некоторых пользователей могут возникать проблемы с загрузкой соцсети. В компании пообещали оперативно восстановить работу.

Напомним, в октябре 2021 года в работе социальной сети Facebook, а также в мессенджере WhatsApp и Instagram, которые принадлежат компании, произошел сбой. Следом несколько крупных компаний также заявляли о неполадках. Среди них Twitter, Google, Amazon и другие.

Самый масштабный сбой в истории: почему «упал» Facebook и причем тут пандемия – комментируют эксперты

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: