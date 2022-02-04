UPD: В работе ВКонтакте произошел крупный сбой. С проблемами столкнулись также Instagram, WhatsApp, Ростелеком, МТС, Tele2

Нестабильную работу фиксирует сервис DownDetector. По его данным, больше всего неполадкам подверглись веб-сайт и приложение, многие пользователи не могут попасть в свой профиль. Проблемы в основном фиксировали жители крупных городов, таких как Москва и Петербург, Воронеж, Нижний Новгород и другие.

UPD: Также сбой обнаружили у Instagram, WhatsApp, Ростелеком, МТС, Tele2. Сервис DownDetector сообщает, что количество жалоб превышает десятки тысяч (обновлено 19:59 4 февраля).

Как пишет ТАСС со ссылкой на СПБ биржу, торговая площадка временно приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя.

В пресс-службе ВКонтакте отметили, что у некоторых пользователей могут возникать проблемы с загрузкой соцсети. В компании пообещали оперативно восстановить работу.

Напомним, в октябре 2021 года в работе социальной сети Facebook, а также в мессенджере WhatsApp и Instagram, которые принадлежат компании, произошел сбой. Следом несколько крупных компаний также заявляли о неполадках. Среди них Twitter, Google, Amazon и другие.