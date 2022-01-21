Instagram начнет скрывать публикации с потенциально опасным контентом

Посты, в которых могут содержаться издевательства, разжигание ненависти или подстрекательство к насилию, будут показываться в нижней части, а истории — в самом конце списка. При этом под потенциально опасным контентом начнут понимать даже те публикации, жалобы на которые модераторы еще не отправили. К самому аккаунту и его владельцу при этом претензии относиться не будут.

«Если наши алгоритмы обнаружат, что пост может содержать издевательства, разжигание ненависти или подстрекательство к насилию, мы покажем его ниже в лентах и историях подписчиков этого человека. Чтобы понять, нарушает ли публикация правила сообщества, мы также будем учитывать, похожа ли подпись на те, за которые ранее были заблокированы посты», — отмечается в блоге Instagram.

В настоящее время Instagram работает над новыми функциями. К примеру, пользователям разрешат редактировать расположение постов в ленте и удалять свою учетную запись прямо из приложения. Кроме того, ранее в Instagram появилась функция «Аватары». Предполагается, что она станет еще одним шагом к запуску метавселенной, а полученных персонажей в будущем использовать в виртуальной реальности.