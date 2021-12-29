Показываем рыбов на чиле и расслабоне: ВКонтакте назвала главные мемы 2021 года

Главные мемы года пользователи ВКонтакте выбирали в в специальном мини-приложении «Битва мемов». Победил кот Бендер — питомец из Австралии, настойчиво мяукает и с осуждением смотрит в камеру. «Такое поведение похоже на человеческие эмоции — когда кто-то приходит с требованиями, задает назойливые вопросы или выражает пассивную агрессию», — отмечают во ВКонтакте.

Второе место в рейтинге занимает мем «Вы продоете рыбов?» — признаемся, один из наших любимых! Он набрал популярность в июле 2021-го благодаря сообществу «мемы про котов (по ржать)». На картинке коты смотрят на рыбу, разложенную на асфальте для продажи. Между хвостатыми и продавцами происходит выдуманный диалог. Ситуация оказалась универсальной и быстро стала шаблоном для шуток на разные темы.

Замыкает тройку лидеров мем «А ловко ты это придумал» с цитатой из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». На четвертом месте — абстрактная картинка с Томасом Шелби, главным героем сериала «Острые козырьки». В топ-5 попал мем с еще одним киноперсонажем — Домиником Торетто из фильма «Форсаж». Картинки иронизируют над пафосом героя Вина Дизеля и показывают, как он побеждает всех злодеев благодаря семье.