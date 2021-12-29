Показываем рыбов на чиле и расслабоне: ВКонтакте назвала главные мемы 2021 года

ВКонтакте и Memepedia назвали главные мемы 2021 года. Показываем рыбов на чиле и расслабоне!
Главные мемы года пользователи ВКонтакте выбирали в в специальном мини-приложении «Битва мемов». Победил кот Бендер — питомец из Австралии, настойчиво мяукает и с осуждением смотрит в камеру. «Такое поведение похоже на человеческие эмоции — когда кто-то приходит с требованиями, задает назойливые вопросы или выражает пассивную агрессию», — отмечают во ВКонтакте.
Второе место в рейтинге занимает мем «Вы продоете рыбов?» — признаемся, один из наших любимых! Он набрал популярность в июле 2021-го благодаря сообществу «мемы про котов (по ржать)». На картинке коты смотрят на рыбу, разложенную на асфальте для продажи. Между хвостатыми и продавцами происходит выдуманный диалог. Ситуация оказалась универсальной и быстро стала шаблоном для шуток на разные темы.
Замыкает тройку лидеров мем «А ловко ты это придумал» с цитатой из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». На четвертом месте — абстрактная картинка с Томасом Шелби, главным героем сериала «Острые козырьки». В топ-5 попал мем с еще одним киноперсонажем — Домиником Торетто из фильма «Форсаж». Картинки иронизируют над пафосом героя Вина Дизеля и показывают, как он побеждает всех злодеев благодаря семье.
На шестой строчке рейтинга «Повезло, повезло» — мем иллюстрирует ситуации, в которых человеку улыбнулась удача, или описывает их с иронией. Далее следует мем «Мы не одинаковые» с актером Джанкарло Эспозито. Герой сравнивает себя с вымышленным оппонентом и приводит аргументы, почему его собственное поведение лучше.
На восьмой позиции — маэстро Евгений Понасенков, который умиротворенно гуляет по парку под песню «Ride It». Следом идет мем со стримером Алексеем Шевцовым, который наткнулся на неожиданный контент во время своей трансляции. Закрывает топ-10 рэпер Джиган с фразой «На чиле, на расслабоне». Она описывает отдых, отпуск или чувство, когда не хочется делать то, что нужно.
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