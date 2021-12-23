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TikTok обогнал Google и стал самым посещаемым интернет-ресурсом в 2021 году

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Социальная сеть TikTok стала самым посещаемым интернет-ресурсом 2021 года, обогнав даже Google — лидера 2020-го. Свое триумфальное восхождение соцсеть начала еще в феврале, а к августу ее популярность начала расти.

Shutterstock.com

О том, что TikTok обогнал Google и стал самым посещаемым интернет-ресурсом по итогам года, говорят данные компании Cloudflare, которая предоставляет услуги по доставке и дистрибуции контента в интернете. При подсчетах учитывались как посещения пользователями веб-сайта, так и использование ими приложения социальной сети.

Напомним, ранее свои аналоги TikTok запустили различные платформы по всему миру. Появился сервис Shorts для коротких видеороликов от YouTube, Reels от Instagram и сервис «Клипы» от ВКонтакте.

Кроме того, социальную сеть Yappy с вертикальными видео разработало входящее в «Газпром-медиа» ООО «Ритм Медиа». Приложение позиционируется как соцсеть, где можно «реализовывать свой творческий потенциал», создавая вертикальные видео длиной до 60 секунд. 

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