TikTok обогнал Google и стал самым посещаемым интернет-ресурсом в 2021 году

О том, что TikTok обогнал Google и стал самым посещаемым интернет-ресурсом по итогам года, говорят данные компании Cloudflare, которая предоставляет услуги по доставке и дистрибуции контента в интернете. При подсчетах учитывались как посещения пользователями веб-сайта, так и использование ими приложения социальной сети.

Напомним, ранее свои аналоги TikTok запустили различные платформы по всему миру. Появился сервис Shorts для коротких видеороликов от YouTube, Reels от Instagram и сервис «Клипы» от ВКонтакте.

Кроме того, социальную сеть Yappy с вертикальными видео разработало входящее в «Газпром-медиа» ООО «Ритм Медиа». Приложение позиционируется как соцсеть, где можно «реализовывать свой творческий потенциал», создавая вертикальные видео длиной до 60 секунд.