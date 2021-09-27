Отечественный аналог TikTok получил название Yappy. Приложение позиционируется как соцсеть где можно «реализовывать свой творческий потенциал», создавая вертикальные видео длиной до 60 секунд. Как пишет «Коммерсантъ», приложение ориентировано на авторов контента и зрителей, которые будут смотреть ролики в персональной ленте. Привлекать аудиторию предполагается с помощью «классических маркетинговых инструментов, в том числе в цифровой среде».

Запуск Yappy состоится в конце 2021 года. Сейчас подходит к завершению бета-тестирование, в котором участвуют в среднем 300 блогеров ежемесячно. Основная целевая аудитория — пользователи в возрасте 14-34 лет, которые «увлечены саморазвитием и карьерой и для которых важны личное признание и материальный успех».

По мнению экспертов, неясно, что станет драйвером для Yappy, так как возможностью снимать вертикальные видео сейчас никого не удивить. «Технически сделать такой проект несложно, но для успешного развития этого мало: нужна огромная армия пользователей, которые будут производить контент, и еще большая армия тех, кто будет его смотреть. Кроме того, нужна сильная отстройка от того, что уже сейчас есть на рынке», — говорит основатель агентства Salo Александр Кукса, отмечая, что на разработку, поддержку и мощности для хранения контента Yappy потребуются «сотни миллионов рублей».