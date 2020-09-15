Бета-версию Shorts запустят в ближайшие дни, первой страной, протестирующей сервис, станет Индия. Пользователи смогут объединять несколько видеоклипов в один при помощи многосегментной камеры, записывать ролики с музыкой из библиотеки песен, регулировать скорость воспроизведения видео, а также воспользоваться таймером и обратным отсчетом для удобной записи без помощи рук.

Для просмотров видеороликов выделят отдельную страницу — их можно будет скроллить вертикально, а также находить другие похожие ролики. «Впереди еще много всего, и в течение следующих нескольких недель и месяцев мы продолжим внедрять больше инструментов для создания и более простых способов просмотра коротких видео на YouTube, прислушиваясь к вашим отзывам», — говорится в сообщении видеохостинга.

Напомним, в июне социальная сеть «ВКонтакте» запустила собственный экспериментальный сервис коротких видео, вдохновленный TikTok. Сервис получил название «Клипы» — это бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы, от развлечений до образования. Одна из ключевых особенностей съемки «клипов» — управление с помощью AR-механик.