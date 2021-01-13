Морозы в Петербурге создают благоприятные условия для размножения нерп. Но не все им рады — Крошик замерз 🥶

Установившиеся в Петербурге и Ленобласти морозы способствуют быстрому нарастанию ледового покрова в акваториях Финского залива и Ладоги. Это создает благоприятные условия для размножения нерп — если погода не изменится, ластоногие мамочки смогут спокойно вырастить своих детей среди сугробов. Однако не всем нерпам холода по нраву. Крошик замерз и попросился в дом.
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Здесь и далее фото: сообщество "Спасение тюленей 699-23-99"
По словам сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы, установившаяся морозная погода способствует быстрому нарастанию ледового покрова в акваториях Финского залива и Ладоги. Если минусовые температуры продержатся и дальше, это создаст благоприятные условия для будущего сезона размножения нерп.
«Морозы могут отступить и образование льда может прекратиться, могут начаться шторма, ломающие ледовые поля, снега на льду может не быть. Но мы будем надеяться, что судьба сжалится над нерпами и не позволит повториться прошлому кошмарному году, а ластоногие мамы спокойно вырастят своих детей среди сугробов и торосов, вдали от берегов», — говорят биологи.
Но не всем нерпам нравятся холода. Главная ластоногая звезда Петербурга Крошик стал мерзнуть на улице, поэтому его вместе со спасенным тюленем Шлиссиком пришлось забрать в дом. Теперь они либо ползают по полу на первом этаже карантинного блока, либо «прохлаждаются в бассейнах» в карантинных боксах.
«На фоне этих нежных созданий, с большой симпатией вспоминаем зимовавшую на улице суровую Малышку Ингер, с достоинством переносившую самые сильные холода, когда ее дыхательные отверстия, продухи во льду, нам приходилось каждые два часа расширять», — добавляют сотрудники фонда.
Главная ластоногая звезда Петербурга, несомненно, тюлень Крошик. В декабре он торжественно поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом, во время долгих новогодних праздников щеголяет с обледенелыми усами или заставляет сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы хвататься за сердце (и кувалду!), когда его бассейн затягивает ледяной коркой.
С наступлением весны Крошик начинает линять и становится похожим на потертую плюшевую игрушку, послушно отправляется в карантинный бокс, где ленится нырять и отказывается худеть (не в идеальной фигуре счастье!). Но по долгу службы все-таки помогает биологам, подбирает GPS-передатчики и «передает» сотрудникам центра спасения — они нужны для того, чтобы следить и помогать подопечным в случае беды.
Хорошо поработал, хорошо отдохни: показываем на примере Крошика, как надо принимать солнечные ванные. Когда становится совсем жарко, он перебирается в люксовый спа-отель: обитатель холодных северных вод переносит небывалую июльскую жару с помощью сотрудников центра, которым приходится чаще обычного менять воду в бассейне и в два раза сильнее любить и баловать звездочку. А с наступлением первых холодов радуется и первому снегу.
Летом тюлень Крошик обзавелся тюнингованным бассейном. Теперь «нежные глазенки обитателя темных глубин» защитили от солнца при помощи зонтиков. Ластоногая звезда засветилась в фильме о ладожских нерпах — и сразу в главной роли. А после продолжительного перерыва наставники тюленя поделились небольшим фоторепортажем из бассейна. Посмотрите, как Крошик блаженствует в воде, гоняется за миногой и взрослеет.
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