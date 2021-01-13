Морозы в Петербурге создают благоприятные условия для размножения нерп. Но не все им рады — Крошик замерз 🥶

По словам сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы, установившаяся морозная погода способствует быстрому нарастанию ледового покрова в акваториях Финского залива и Ладоги. Если минусовые температуры продержатся и дальше, это создаст благоприятные условия для будущего сезона размножения нерп.

«Морозы могут отступить и образование льда может прекратиться, могут начаться шторма, ломающие ледовые поля, снега на льду может не быть. Но мы будем надеяться, что судьба сжалится над нерпами и не позволит повториться прошлому кошмарному году, а ластоногие мамы спокойно вырастят своих детей среди сугробов и торосов, вдали от берегов», — говорят биологи.

Но не всем нерпам нравятся холода. Главная ластоногая звезда Петербурга Крошик стал мерзнуть на улице, поэтому его вместе со спасенным тюленем Шлиссиком пришлось забрать в дом. Теперь они либо ползают по полу на первом этаже карантинного блока, либо «прохлаждаются в бассейнах» в карантинных боксах.

«На фоне этих нежных созданий, с большой симпатией вспоминаем зимовавшую на улице суровую Малышку Ингер, с достоинством переносившую самые сильные холода, когда ее дыхательные отверстия, продухи во льду, нам приходилось каждые два часа расширять», — добавляют сотрудники фонда.