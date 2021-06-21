Видео дня: Крошик стоит на задних ластах и приглашает искупаться в бассейне 💦

«Чтобы еще больше походить на человека, Крошик научился стоять на задних ластах и даже пытается иногда расхаживать на них по дну. При этом он напоминает морячка в брюках клеш», — поделились сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы.

«Крошаня как всегда хорош собой. Усищи на месте, как и хорошее настроение», «Правда, как маленький человечек», «Браво! Бис!», «Завлекает», «Хочу к нему туда, в бассейн», «Я бы с ним сейчас искупнулась в 31 градус», — восхищаются петербуржцы в комментариях.