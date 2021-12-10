Музыканты, политика и QR-коды: во ВКонтакте показали топ самых обсуждаемых тем и персон 2021 года

Также в топе самых обсуждаемых тем находится политика: выборы в Госдуму, протесты, перепись населения и другое. А среди персон больше всего мест занимают музыканты — сразу семь из 15 человек. Список составляли на основе упоминаний в публичных записях и комментариях.

Персоны года

Владимир Путин — 13,04 млн упоминаний Алексей Навальный — 4,45 млн BTS — 2,20 млн Моргенштерн — 2,01 млн Владимир Зеленский — 1,26 млн Дональд Трамп — 1,15 млн Александр Лукашенко — 1,05 млн Ольга Бузова — 1 млн Artik & Asti — 992,4 тыс. Хабиб Нурмагомедов — 943,2 тыс. Криштиану Роналду — 863 тыс. Сергей Шойгу — 831 тыс. Егор Крид — 824 тыс. Ramil’ — 794 тыс. Zivert — 787 тыс.

Темы года

Коронавирус — 31,2 млн упоминаний Вакцинация от COVID-19 — 22 млн Самоизоляция, удаленка и локдаун — 12,3 млн Протесты — 5,29 млн QR-коды — 3 млн Выборы в Госдуму — 1,4 млн Биткоин — 1 млн «Оскар» — 992 тыс. Евро-2020 — 714 тыс. Олимпийские игры — 624 тыс. Перепись населения — 485 тыс. Cyberpunk 2077 — 467 тыс. Газопровод «Северный поток» — 451 тыс. «Евровидение» — 394 тыс. «Игра в кальмара» — 321 тыс.

Помимо этого, в компании решили добавить специальную номинацию «Просто космос», в которую вошли темы и персоны, связанные с космосом — Илон Маск и его проекты, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые отправились на МКС для съемок фильма «Вызов».

Напомним, компания Google выпустила ежегодный видеоролик «Год в поиске» с самыми частыми запросами у россиян. Рассказываем, что чаще всего гуглили в России за 2021 год.