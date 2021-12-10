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Музыканты, политика и QR-коды: во ВКонтакте показали топ самых обсуждаемых тем и персон 2021 года

Социальная сеть ВКонтакте представила рейтинг самых обсуждаемых тем и персон 2021 года. Первые строчки топе заняли политика и музыканты, а самым популярным событием все еще остается коронавирус и все, что с ним связано.

Marina Stroganova / Shutterstock.com

Также в топе самых обсуждаемых тем находится политика: выборы в Госдуму, протесты, перепись населения и другое. А среди персон больше всего мест занимают музыканты — сразу семь из 15 человек. Список составляли на основе упоминаний в публичных записях и комментариях.

Персоны года

  1. Владимир Путин — 13,04 млн упоминаний
  2. Алексей Навальный — 4,45 млн
  3. BTS — 2,20 млн
  4. Моргенштерн — 2,01 млн
  5. Владимир Зеленский — 1,26 млн
  6. Дональд Трамп — 1,15 млн
  7. Александр Лукашенко — 1,05 млн
  8. Ольга Бузова — 1 млн
  9. Artik & Asti — 992,4 тыс.
  10. Хабиб Нурмагомедов — 943,2 тыс.
  11. Криштиану Роналду — 863 тыс.
  12. Сергей Шойгу — 831 тыс.
  13. Егор Крид — 824 тыс.
  14. Ramil’ — 794 тыс.
  15. Zivert — 787 тыс.

Темы года

  1. Коронавирус — 31,2 млн упоминаний
  2. Вакцинация от COVID-19 — 22 млн
  3. Самоизоляция, удаленка и локдаун — 12,3 млн
  4. Протесты — 5,29 млн
  5. QR-коды — 3 млн
  6. Выборы в Госдуму — 1,4 млн
  7. Биткоин — 1 млн
  8. «Оскар» — 992 тыс.
  9. Евро-2020 — 714 тыс.
  10. Олимпийские игры — 624 тыс.
  11. Перепись населения — 485 тыс.
  12. Cyberpunk 2077 — 467 тыс.
  13. Газопровод «Северный поток» — 451 тыс.
  14. «Евровидение» — 394 тыс.
  15. «Игра в кальмара» — 321 тыс.

Помимо этого, в компании решили добавить специальную номинацию «Просто космос», в которую вошли темы и персоны, связанные с космосом — Илон Маск и его проекты, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые отправились на МКС для съемок фильма «Вызов».

Напомним, компания Google выпустила ежегодный видеоролик «Год в поиске» с самыми частыми запросами у россиян. Рассказываем, что чаще всего гуглили в России за 2021 год.

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