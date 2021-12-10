Музыканты, политика и QR-коды: во ВКонтакте показали топ самых обсуждаемых тем и персон 2021 года

Социальная сеть ВКонтакте представила рейтинг самых обсуждаемых тем и персон 2021 года. Первые строчки топе заняли политика и музыканты, а самым популярным событием все еще остается коронавирус и все, что с ним связано.
Также в топе самых обсуждаемых тем находится политика: выборы в Госдуму, протесты, перепись населения и другое. А среди персон больше всего мест занимают музыканты — сразу семь из 15 человек. Список составляли на основе упоминаний в публичных записях и комментариях.
Персоны года
- Владимир Путин — 13,04 млн упоминаний
- Алексей Навальный — 4,45 млн
- BTS — 2,20 млн
- Моргенштерн — 2,01 млн
- Владимир Зеленский — 1,26 млн
- Дональд Трамп — 1,15 млн
- Александр Лукашенко — 1,05 млн
- Ольга Бузова — 1 млн
- Artik & Asti — 992,4 тыс.
- Хабиб Нурмагомедов — 943,2 тыс.
- Криштиану Роналду — 863 тыс.
- Сергей Шойгу — 831 тыс.
- Егор Крид — 824 тыс.
- Ramil’ — 794 тыс.
- Zivert — 787 тыс.
Темы года
- Коронавирус — 31,2 млн упоминаний
- Вакцинация от COVID-19 — 22 млн
- Самоизоляция, удаленка и локдаун — 12,3 млн
- Протесты — 5,29 млн
- QR-коды — 3 млн
- Выборы в Госдуму — 1,4 млн
- Биткоин — 1 млн
- «Оскар» — 992 тыс.
- Евро-2020 — 714 тыс.
- Олимпийские игры — 624 тыс.
- Перепись населения — 485 тыс.
- Cyberpunk 2077 — 467 тыс.
- Газопровод «Северный поток» — 451 тыс.
- «Евровидение» — 394 тыс.
- «Игра в кальмара» — 321 тыс.
Помимо этого, в компании решили добавить специальную номинацию «Просто космос», в которую вошли темы и персоны, связанные с космосом — Илон Маск и его проекты, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые отправились на МКС для съемок фильма «Вызов».
Напомним, компания Google выпустила ежегодный видеоролик «Год в поиске» с самыми частыми запросами у россиян. Рассказываем, что чаще всего гуглили в России за 2021 год.
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