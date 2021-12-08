QR-коды, «Кто убил Марка?» и симпл димпл: Google показал самые частые запросы россиян в 2021 году

Компания на основе самых популярных запросов в поисковике разделила главные тренды на категории — ключевые события, громкие выставки, популярные сериалы, книги и мультфильмы.

Больше всего за 2021 год обсуждали пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, массовую вакцинацию, введение QR-кодов, митинги, стрельбу в Перми, трагедия на шахте «Листвяжная» и вручение Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

Помимо этого, было немало культурных событий, которые искали люди. Россияне обсуждали скульптуру «Большая глина №4», полет киноэкипажа на МКС, фильм «Дюна» Дени Вильнева, новый клип Oxxxymiron «Кто убил Марка?» и многое другое.

В десятку самых интересующих событий попали: Чемпионат Европы по футболу, Евровидение-2021, конфликт в Афганистане, блокировка Суэцкого канала и масштабный сбой в работе социальных сетей. Также среди быстрорастущих запросов у россиян были: симпл димпл, поп ит, Clubhouse и ПЦР-тест.

В этом году видеоролик озвучила Манижа. Она специально для «Года в поиске» написала песню, в которую включила все важные и быстрорастущие запросы в Google.