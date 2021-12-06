«ВКонтакте» сменил владельцев и гендиректора. При чем тут «Газпром» и сын чиновника из администрации президента?

Как VK перешел к «Газпрому»

В середине ноября в СМИ появилась информация, что «Газпромбанк» покупает 36% акций «МФ Технологии». Именно этой компании принадлежит контрольный пакет в VK (ранее Mail.ru Group), которая, в свою очередь, контролирует соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», почтовый сервис «Mail.ru», сайт объявлений «Юла» и целый ряд других активов.

Хотя речь шла о крупной сделке, на нее обратили внимание главным образом бизнес-аналитики и деловые журналисты, ведь основная доля по-прежнему находилась у холдинга USM, который принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову, то есть именно он оставался основным владельцем популярнейших в России соцсетей.

Однако 2 декабря стало известно, что структуры Усманова продают 45% акций «МФ Технологии». Покупателем выступила группа «Согаз», связанная с «Газпромом». Еще 9% акций, принадлежащих USM, будут приобретены все тем же «Газпромбанком». Таким образом, всего за месяц компании, так или иначе связанные с «Газпромом», сосредоточили у себя абсолютное большинство голосующих акций основного владельца «ВКонтакте» и Mail.ru.