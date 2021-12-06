«ВКонтакте» сменил владельцев и гендиректора. При чем тут «Газпром» и сын чиновника из администрации президента?

Крупнейшая в России социальная сеть «ВКонтакте» — один из брендов Петербурга, созданный 2006 году выпускником СПбГУ Павлом Дуровым, вновь сменил владельцев. Структуры миллиардера Алишера Усманова продали свою долю голосующих акций СОГАЗ. Теперь отечественный IT-гигант оказывается фактически под контролем компаний, так или иначе связанных с «Газпромом». Возглавить VK после этого, по данным СМИ, может Владимир Кириенко. Что об этом известно, и как ситуация отразится на пользователях? Мнения экспертов разделились.
Как VK перешел к «Газпрому»
В середине ноября в СМИ появилась информация, что «Газпромбанк» покупает 36% акций «МФ Технологии». Именно этой компании принадлежит контрольный пакет в VK (ранее Mail.ru Group), которая, в свою очередь, контролирует соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», почтовый сервис «Mail.ru», сайт объявлений «Юла» и целый ряд других активов.
Хотя речь шла о крупной сделке, на нее обратили внимание главным образом бизнес-аналитики и деловые журналисты, ведь основная доля по-прежнему находилась у холдинга USM, который принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову, то есть именно он оставался основным владельцем популярнейших в России соцсетей.
Однако 2 декабря стало известно, что структуры Усманова продают 45% акций «МФ Технологии». Покупателем выступила группа «Согаз», связанная с «Газпромом». Еще 9% акций, принадлежащих USM, будут приобретены все тем же «Газпромбанком». Таким образом, всего за месяц компании, так или иначе связанные с «Газпромом», сосредоточили у себя абсолютное большинство голосующих акций основного владельца «ВКонтакте» и Mail.ru.
Почему это происходит
Решение продать VK связано с тем, что Усманов «устал» от интернет-бизнеса, сообщает со ссылкой на свои источники The Bell. При этом купить такой крупный и социально важный актив мог строго ограниченный круг компаний, уверен глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. «Было понятно, что VK нельзя продать каким-то неизвестным структурам, тем более зарубежным акционерам», — отметил он в беседе с «Собака.ru».
«Это монополизация экономики, — отметил Давид Тереладзе, доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, — "Газпромом" хочет взять под контроль крупнейшую социальную сеть. Это мощнейший инструмент рекламы, очень многие рекламные потоки сосредоточены именно во "ВКонтакте"».
Что уже изменилось в VK
На следующий день после новостей о смене собственника VK, стало известно, что компанию покинет ее нынешний гендиректор Борис Добродеев (сын руководителя ВГТРК), возглавляющий компанию с 2016 года.
По информации РБК, ему на смену может прийти 38-летний Владимир Кириенко, сын бывшего премьер-министра России Сергея Кириенко, который сейчас занимает пост первого заместителя главы Администрации президента РФ и курирует внутреннюю политику в стране.
Что известно о Кириенко-младшем
Возможный будущий руководитель VK родился в Горьком (ныне Нижний Новгород), учился во ВШЭ и бизнес-школе Сколково. После этого много лет занимался бизнесом. Осенью 2016 года его отец, Сергей Кириенко, перешел на должность первого замглавы Администрации президента. За несколько дней до этого Владимир стал вице-президентом «Ростелекома» по развитию и управлению бизнесом. По данным «Ведомостей» эти события могли быть связаны между собой. В госкомпании Кириенко-младший отвечал, в том числе, за развитие стартапов.
«Я давно Владимира Кириенко знаю по «Ростелекому», — отметил Денис Кусков из TelecomDaily, — на мой взгляд, это достаточно здравый человек, интересный с новыми идеями, обладающий опытом запуска новых сервисов. Слово «либеральный», наверное, это не про него, но это человек не старой закалки, не настолько консерватор [как некоторые другие]».
При этом возможное назначение сына первого замглавы Администрации президента в руководство VK сопровождалось большой кампанией в его поддержку. В ней, в частности, поучаствовала Ксения Собчак, написавшая в своем телеграм-канале, что «оба Кириенко — крутые менеджеры технократического типа». Также издание TJournal зафиксировало атаку ботов под новостью о возможной замене Добродеева на Кириенко. Они писали, что Кириенко-младший поднял «эффективность с Ростелекомом» и поможет VK стать «намного лучше».
Изменится ли что-то для пользователей?
Здесь мнение экспертов, опрошенных редакцией, изменились. По мнению Давида Тереладзе из СЗИУ РАНХиГС, переход контроля над VK к «Газпрому» свидетельствует о попытках госструктур взять крупнейшую соцсеть в России под еще больший контроль.
«Как это может отразиться на пользователях? Поскольку «Газпром» государственная компания, то пользователи могут опасаться утечки данных. Может пойти переток пользователей в Instagram, Twitter и другие соцсети, что естественно, когда государство берет под контроль соцсети, и люди опасаются за свою конфиденциальность».
Как полагает Денис Кусков, основные изменения в сравнении с «Эпохой Дурова» «ВКонтакте» уже пережила под контролем структур Усманова. В это время из соцсети удалили большую часть нелегального контента, а сам сервис стал «ближе к государству».
«По большому счету, для простых пользователей что Добродеев, что Кириенко — вообще не будет никакой разницы, — заключил он, — вот человек заходил во "ВКонтакте", и ему не важно, кто сидит в кресле гендиректора. Что касается бизнеса, то, наверное, смена акционеров и приход нового лица, будут служить новым толчком к изменениям, для запуска новых возможностей. Но глобально для пользователей вряд ли что-то в ближайшее время поменяется. В следующем году, возможно, появятся какие-то новые сервисы».
Редакция направила запрос на комментарий в VK, однако до момента публикации не получила ответа.
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