«Согаз» купил у Алишера Усманова 57% голосов VK Group. Теперь у структур «Газпрома» большинство акций

«Акционерное участие в VK Group во многом определило развитие и стало важной частью истории нашего холдинга. Наш подход — максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому еще три года назад я и мои партнеры передали право голосовать нашими акциями VK Group ее руководству. Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам», — говорится в заявлении Усманова.

Председатель совета директоров «Согаза» и глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что «руководство и команда группы VK, USM и «МегаФон» как акционеры проделали огромную работу». «Мы рассматриваем участие в капитале АО «МФ Технологии» как перспективную стратегическую инвестицию, — добавил господин Миллер. Сделка осуществляется на рыночных условиях. Мы видим большой потенциал развития VK. Отмечу, что в результате между акционерами «МФ Технологии» не возникает одного контролирующего юридического лица, все действия нового акционера будут осуществляться на сугубо рыночных принципах», — отметил он.

Напомним, в октябре IT-компания Mail.ru Group объявила о смене названия и ребрендинге — первом с 2005 года. Теперь это единая экосистема VK. VK стал единым пользовательским и корпоративным брендом всей компании. Название ВКонтакте сохранится в качестве продуктового бренда социальной сети. Бренд VK будет заметен пользователю каждого проекта: некоторые продукты будут переименованы, с остальными бренд будет связан через логотип и коммуникации. Все проекты будут связаны едиными сервисами — VK ID, VK Pay, VK Combo и другими.