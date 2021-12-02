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«Согаз» купил у Алишера Усманова 57% голосов VK Group. Теперь у структур «Газпрома» большинство акций

Холдинг Алишера Усманова USM полностью вышел из капитала VK Group, продав долю, которой владел через «МегаФон», группе «Согаз». Теперь абсолютное большинство голосующих акций принадлежат структурам, так или иначе связанным с «Газпромом».

Sharaf Maksumov / Shutterstock.com

«Акционерное участие в VK Group во многом определило развитие и стало важной частью истории нашего холдинга. Наш подход — максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому еще три года назад я и мои партнеры передали право голосовать нашими акциями VK Group ее руководству. Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам», — говорится в заявлении Усманова.

Председатель совета директоров «Согаза» и глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что «руководство и команда группы VK, USM и «МегаФон» как акционеры проделали огромную работу». «Мы рассматриваем участие в капитале АО «МФ Технологии» как перспективную стратегическую инвестицию, — добавил господин Миллер. Сделка осуществляется на рыночных условиях. Мы видим большой потенциал развития VK. Отмечу, что в результате между акционерами «МФ Технологии» не возникает одного контролирующего юридического лица, все действия нового акционера будут осуществляться на сугубо рыночных принципах», — отметил он.

Напомним, в октябре IT-компания Mail.ru Group объявила о смене названия и ребрендинге — первом с 2005 года. Теперь это единая экосистема VK. VK стал единым пользовательским и корпоративным брендом всей компании. Название ВКонтакте сохранится в качестве продуктового бренда социальной сети. Бренд VK будет заметен пользователю каждого проекта: некоторые продукты будут переименованы, с остальными бренд будет связан через логотип и коммуникации. Все проекты будут связаны едиными сервисами — VK ID, VK Pay, VK Combo и другими.

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