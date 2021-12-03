Борис Добродеев покинет пост генерального директора VK

«Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел», — говорится в сообщении VK.

Борис Добродеев занимал позицию генерального директора российского отделения VK с октября 2016 года. С 2018-го был уполномочен осуществлять права голоса, закрепленные за акциями в уставном капитале АО МФ Технологии, принадлежащими ПАО «МегаФон» и USM — накануне Алишер Усманов продал их основанной «Газпромом» группе «Согаз».

Напомним, в октябре IT-компания Mail.ru Group объявила о смене названия и ребрендинге — первом с 2005 года. Теперь это единая экосистема VK. VK стал единым пользовательским и корпоративным брендом всей компании. Название ВКонтакте сохранится в качестве продуктового бренда социальной сети. Бренд VK будет заметен пользователю каждого проекта: некоторые продукты будут переименованы, с остальными бренд будет связан через логотип и коммуникации. Все проекты будут связаны едиными сервисами — VK ID, VK Pay, VK Combo и другими.