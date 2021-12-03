Борис Добродеев покинет пост генерального директора VK

Борис Добродеев покинет пост генерального директора соцсети VK. Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров не назначит нового генерального директора.
«Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел», — говорится в сообщении VK.
Борис Добродеев занимал позицию генерального директора российского отделения VK с октября 2016 года. С 2018-го был уполномочен осуществлять права голоса, закрепленные за акциями в уставном капитале АО МФ Технологии, принадлежащими ПАО «МегаФон» и USM — накануне Алишер Усманов продал их основанной «Газпромом» группе «Согаз».
Напомним, в октябре IT-компания Mail.ru Group объявила о смене названия и ребрендинге — первом с 2005 года. Теперь это единая экосистема VK. VK стал единым пользовательским и корпоративным брендом всей компании. Название ВКонтакте сохранится в качестве продуктового бренда социальной сети. Бренд VK будет заметен пользователю каждого проекта: некоторые продукты будут переименованы, с остальными бренд будет связан через логотип и коммуникации. Все проекты будут связаны едиными сервисами — VK ID, VK Pay, VK Combo и другими.
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