Mail.ru Group объявил о смене названия и ребрендинге. Теперь это единая экосистема VK

VK становится единым пользовательским и корпоративным брендом всей нашей компании. Название ВКонтакте сохранится в качестве продуктового бренда социальной сети. Бренд VK будет заметен пользователю каждого проекта: некоторые продукты будут переименованы, с остальными бренд будет связан через логотип и коммуникации. Все проекты будут связаны едиными сервисами — VK ID, VK Pay, VK Combo и другими.

Часть проектов и сервисов получит в будущем или уже получила приставку VK в названии и логотипы в едином стиле. Это VK Музыка (Boom), VK Работа (Worki), VK Объявления («Юла»), VK Знакомства (Lovina). Ребрендинг проектов будет происходить постепенно. Например, сервис объявлений «Юла» переименуется в VK Объявления уже в 2022 году. Он будет представлен как в виде отдельного приложения и сайта, так и в виде раздела внутри ВКонтакте. Это позволит расширить аудиторию «Юлы», а также полноценно интегрировать социальную коммерцию в продукт.