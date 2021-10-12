Mail.ru Group объявил о смене названия и ребрендинге. Теперь это единая экосистема VK

IT-компания Mail.ru Group объявила о смене названия и ребрендинге — первом с 2005 года. Теперь это единая экосистема VK.
VK становится единым пользовательским и корпоративным брендом всей нашей компании. Название ВКонтакте сохранится в качестве продуктового бренда социальной сети. Бренд VK будет заметен пользователю каждого проекта: некоторые продукты будут переименованы, с остальными бренд будет связан через логотип и коммуникации. Все проекты будут связаны едиными сервисами — VK ID, VK Pay, VK Combo и другими.
Часть проектов и сервисов получит в будущем или уже получила приставку VK в названии и логотипы в едином стиле. Это VK Музыка (Boom), VK Работа (Worki), VK Объявления («Юла»), VK Знакомства (Lovina). Ребрендинг проектов будет происходить постепенно. Например, сервис объявлений «Юла» переименуется в VK Объявления уже в 2022 году. Он будет представлен как в виде отдельного приложения и сайта, так и в виде раздела внутри ВКонтакте. Это позволит расширить аудиторию «Юлы», а также полноценно интегрировать социальную коммерцию в продукт.
Основой дизайн-системы VK станет обновленный логотип — теперь это не только символ соцсети, но и фирменный знак всей компании. Новая монограмма стала строже, геометричнее и сбалансированнее. Помимо формы обновился и цвет — синий стал более ярким и заметным. «Единый бренд подразумевает более тесное сотрудничество — не разрозненными продуктами, а общей командой. Можно сказать, что визуальная составляющая ребрендинга — это символ эволюции нашей компании», — отметил креативный директор VK Митя Осадчук.
«VK — это единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой. Уже почти четверть века мы объединяем технологии для людей и людей вокруг технологий. Единый бренд компании подчеркнет все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса — от малого до крупного — и многое другое», — отметил генеральный директор VK Борис Добродеев.
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