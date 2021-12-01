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Где кататься на коньках в Петербурге? Появился чат-бот, который выдаст все «явки-пароли»!

Появился чат-бот, который помогает найти катки в Петербурге. Достаточно ответить на несколько вопросов — и он предложит, где пользователю лучше всего покататься на коньках.

Shutterstock.com

Чат-бот «Лыжные трассы и катки» запущен Комитетом по физической культуре и спорту Петербурга. Он предлагает ответить на несколько вопросов: лыжную трассу или каток хочет найти пользователь, в каком именно районе города, а также имеет ли человек ограничения по здоровью и в какое время суток хочет покататься.

Полный список всех катков и лыжных трасс Петербурга также можно найти по ссылке. Как сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, в начале декабря данные о местах, где можно предаваться зимним забавам, станут доступны в «Яндекс.Картах» и ГИС «Объекты городской среды Санкт-Петербурга».

Напомним, всего с наступлением устойчивых морозов начнут работать 188 катков и хоккейных площадок, в парках будут проложены 75 лыжных трасс. 25 декабря праздничный каток будет открыт на Конюшенной площади. Уже можно покататься на коньках в «Севкабель Порту» и на острове «Новая Голландия»

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