Apple разрешила оплачивать покупки и подписки по картам «Мир»

Напомним, в июле российские банки подключили карты «Мир» к Apple Pay. Как отмечали в пресс-службе платежной системы, каждая транзакция надежно защищена — пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности.

В октябре в России заработал сервис Apple Fitness+. Он доступен на iPhone, iPad и Apple TV. Сервис позволяет людям с комфортом заниматься спортом и медитировать у себя дома. Он учитывает показатели тренировок с Apple Watch и предлагает персонально подобранные программы.