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Apple разрешила оплачивать покупки и подписки по картам «Мир»

Apple добавила новый способ оплаты. Ранее в Apple ID можно было добавить только карты Visa, MasterCard и American Express, но теперь — еще и «Мир».

Drop of Light / Shutterstock.com

Добавить карту «Мир» как способ оплаты покупок или подписок можно в настройках учетной записи Apple ID в разделе «Оплата и доставка». Добавление карты позволит оплачивать с ее помощью сервисы экосистемы Apple — например, подписку в Apple TV или Apple Music, а также покупать приложения в App Store.

Напомним, в июле российские банки подключили карты «Мир» к Apple Pay. Как отмечали в пресс-службе платежной системы, каждая транзакция надежно защищена — пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности.

В октябре в России заработал сервис Apple Fitness+. Он доступен на iPhone, iPad и Apple TV. Сервис позволяет людям с комфортом заниматься спортом и медитировать у себя дома. Он учитывает показатели тренировок с Apple Watch и предлагает персонально подобранные программы.

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