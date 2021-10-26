Сервис Apple Fitness+ заработал в России

Заниматься можно под музыку. Подписчики Apple Music могут сохранять любимые треки из тренировок Apple Fitness+, чтобы позже послушать их снова — необязательно во время занятий спортом. Также в сервисе можно найти серию тренировок Artist Spotlight, где каждое занятие проходит под музыку одного артиста или одной группы. В эту подборку уже добавлены тренировки с треками Билли Айлиш, Кельвина Харриса, Imagine Dragons и Ники Минаж.

«Мы создали Apple Fitness+, чтобы мотивировать к физической активности каждого независимо от уровня подготовки. Apple Fitness+ поддерживает знакомые и удобные показатели активности с Apple Watch и позволяет заниматься под мотивирующую музыку, чтобы побудить пользователей вести здоровый образ жизни и оставаться в форме где угодно и когда угодно», — отметил вице‑президент Apple по технологиям для фитнеса Джей Бланик.

Сервис Apple Fitness+ доступен в формате подписки на сервис за 249 рублей в месяц или 1 490 в год, также он входит в подписку Apple One Premier за 995 рублей в месяц.

Сервис доступен, когда Apple Watch работают в паре с iPhone 6s или новее с операционной системой от iOS 14.3 или выше. Новые функции Apple Fitness+ доступны на Apple Watch Series 3 или новее с watchOS 8.1 — при подключении к iPhone 6s или новее с iOS 15.1, iPad с iPadOS 15.1, Apple TV 4K или Apple TV HD с tvOS 15.1.