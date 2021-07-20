Российские банки подключили карты «Мир» к Apple Pay

Карты «Мир» подключили к Apple Pay следующие банки:

Сбербанк;

ВТБ;

Россельхозбанк;

Промсвязьбанк;

«Почта Банк»;

«Центр-инвест»;

«Тинькофф банк»;

Примсоцбанк.

Чтобы совершить платеж, необходимо сначала настроить оплату картой «Мир» в Apple Pay. Достаточно просто зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям, чтобы добавить кредитную или дебетовую карту «Мир». Apple Pay готов к использованию, как только пользователь привяжет карту к iPhone или Apple Watch.

Для оплаты покупок достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Как отмечают в пресс-службе платежной системы, каждая транзакция через Apple Pay надежно защищена — пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности.

«Подключение к Apple Pay позволит предоставить держателям карт «Мир» еще один удобный, быстрый и безопасный способ бесконтактной оплаты. Пользователям также будут доступны все преимущества оплаты «Миром» — скидки при оплате проезда в метро, кэшбэк за оплату покупок у партнеров платежной системы «Мир» и другие актуальные предложения. Первыми банками, которые предоставили своим клиентам с картами «Мир» сервис Apple Pay, стали Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, ПСБ, Почта Банк, банк Центр-инвест, Тинькофф Банк и Примсоцбанк», — отметил генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.