Снова падение: пользователи по всему миру жалуются на проблемы в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Сообщения о неполадках приходят из США, Канады, Германии, Великобритании, России и ряда других стран.

По данным портала, 65% российских пользователей испытывают проблемы с работой приложения Instagram, 21% жалуются на работу сайта, еще 13% не могут подключиться к серверу. Отчетов о неполадках в работе соцсети Facebook и мессенджера Facebook Messenger значительно меньше, пишет ТАСС.

Facebook подтвердил данные о сбое. В компании заверили, что стараются устранить неполадки побыстрее.

Похожая ситуация происходила 5 октября. Тогда Facebook, WhatsApp и Instagram и еще ряд крупных игроков регистрировали массовые сбои по всему миру. Проблемы в работе удалось решить спустя шесть часов.