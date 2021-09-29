РПЦ запретила священникам освещать секс-шопы, ночные клубы и абортарии

Козлов цитирует слова преподобного Максима Исповедника, в которых упоминает, что нет вещей дурных по своей природе — есть вещи дурные по своему употреблению. Также он подчеркнул, что священнослужители могут проводить обряд освещения помещений и вещей, если они используются во благо. Не стоит освящать то, что связано с грехом, заключил протоиерей.

Напомним, настоятель храма блаженной Ксении Петербургской города Новочебоксарска иерей Роман Степанов опубликовал свой манифест, в котором призвал священнослужителей опубликовать декларации о доходах и имуществе. Он хочет, чтобы Русская православная церковь стала «честной, открытой и прозрачной». Однако в своем желании он не получил поддержку и был отстранен от служения.

Помимо этого, Смольный не будет устраивать рейды по храмам Петербурга и проверять их на соблюдение мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Потому что «церковь — это не бар, отношение разное».