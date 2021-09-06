В видеоролике под названием «Манифест священника Степанова номер 1», которое автор сопроводил хэштегом «#фонд_борьбы_с_церковной_коррупцией(шутка)», 31‑летний иерей посетовал, что уже много лет занимается «апологией священноначалия, апологией патриарха, священников». Прихожане постоянно обращаются к нему с жалобами на то, что «тот или иной священник живет роскошно, ездит на дорогом автомобиле, имеет свою яхту и дорогие часы», на что настоятелю приходится «всячески подбирать слова и забалтывать эту ситуацию».

«Я не могу себе позволить преть это делать, потому что я взял себе добродетель искренности, я выбрал себе искренность, откровенность и честность — и в первую очередь честность с самим собой», — отметил он.

По мнению 31-летнего священослужителя, в настоящий момент «тот упрек, который есть в сторону священников, вполне справедлив». «Исходя из этого, пользуясь опытом и практикой, которая есть в нашем государстве — когда чиновники и госслужащие пишут декларации о своих доходах — я предлагаю и призываю священноначалие в лице патриарха Кирилла, митрополитов, архиепископов и епископов, всех священников и руководителей патриархийных и епархиальных отделов, приближенных и иподьяконов и близких родственников священнослужителей написать декларации о своих доходах и своем имуществе», — заявил он.

«Я предлагаю нам всем покаяться. Сделать свои жизни открытыми, рассказать о своих доходах и о своем имуществе», — резюмировал Степанов. Благодаря этому, считает он, церковь вернет доверие населения, решит проблему коррупции и поможет РПЦ стать «крепче, искреннее и надежнее».